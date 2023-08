Milatoviç: Njohja e Kosovës është çështje e përfunduar për Malin e Zi

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviç, tha të dielën se njohja e pavarësisë së Kosovës, anëtarësimi i Malit të Zi në NATO dhe sanksionet ndaj Rusisë janë çështje të përfunduara.

“Njohja e pavarësisë së Kosovës, anëtarësimi i vendit në NATO dhe sanksionet ndaj Rusisë, si pjesë e politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Europian, janë çështje të përfunduara”, tha zoti Milatoviç, sipas një njoftimi të presidencës malazeze.

Mali i Zi, një anëtar i NATO-s, e përafroi politikën e tij të jashtme ndaj agresionit rus kundër Ukrainës, me Bashkimin Europian.

“Mendoj se tani politikanët në Mal të Zi janë fokusuar në tema që kanë rëndësi thelbësore për qytetarët, përkatësisht standardet ekonomike dhe të jetesës, sundimi i ligjit dhe integrimet evropiane”, tha presidenti Milatoviç.

Presidenti i Malit të Zi shtoi se mandatin e tij do t'ia kushtojë qëllimit për hyrjen e vendit në BE dhe se shpreson që të gjitha subjektet politike të tregojnë përgjegjësi në këtë drejtim. Ai tha se beson se Mali i Zi do të bëhet anëtar i BE-së në katër deri në pesë vitet e ardhshme.

Pavarësia e Kosovës u njoh nga Qeveria e Malit të Zi në vitin 2008, kur në pushtet ishte Partia Demokratike e Socialistëve e ish presidentit Milo Gjukanoviç, e cila në gusht të vitit 2020 i humbi zgjedhjet.

Fronti Demokratik, si parti pro-serbe dhe pro-ruse, disa here ka dhënë nismën për tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Mali i Zi. Në këtë kuadër e mbështeti edhe Kisha Ortodokse Serbe në Mal të Zi, e cila ka qëndrim negativ ndaj pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së saj nga Mali i Zi.

Sidoqoftë, qeveritë e dala nga zgjedhjet demokratike në Mal të Zi u zotuan se “do ti zbatojë me përgjegjësi të gjitha detyrimet ndërkombëtare të ndërmarra nga shteti, të forcojë dhe përmirësojë bashkëpunimin me NATO-n dhe të zbatojë, plotësisht dhe me përkushtim të gjitha reformat e nevojshme për anëtarësimin e plotë të Malit të Zi në BE”.