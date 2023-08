Vizita e zv/presidentit të Tajvanit, provë për marrëdhëniet e tensionuara mes Amerikës dhe Kinës

Zoti Raymond Kuo, drejtor i Nismës për Politikën ndaj Tajvanit, pranë Korporatës Rand thotë se “Tajvani dhe Shtetet e Bashkuara – nuk duan të provokojnë rritje tensionesh me Kinën, por duan të mbajnë lidhje të rregullta me partnerët e tyre të afërt për qëllime ushtarake dhe ekonomike… Një faktor tjetër i rëndësishëm është se SHBA-të nuk duan të krijojnë përshtypjen se po ndërhyjnë në zgjedhjet e radhës në Tajvan.”

Në Pekin, Kina protestoi, duke kundërshtuar çdo komunikim zyrtar ndërmjet Tajvanit dhe Shteteve të Bashkuara. Kina pretendon sovranitet mbi Tajvanin, ndërkohë që Tajvani, një demokraci e vetëqeverisur, e kundërshton sovranitetin kinez. Qeveria kineze kurrë nuk e ka qeverisur Tajvanin, por thotë se do ta marrë nën kontroll ishullin, qoftë edhe me forcë.

Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara mbajnë kanalet e komunikimit me Kinën të hapura për të shmangur keqkuptime.

Zyrtarët amerikanë do të presin për një vizitë në Amerikë, Ministrin e Jashtëm kinez, Wang Li, që do të takohet me Sekretarin amerikan të Shtetit, Anthony Blinken. Zoti Wang do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator, në Nju Jork.