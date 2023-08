Gjykata rikthen paditë kundër Michael Jackson-it, për abuzim seksual

Një gjykatë apeli në Kaliforni riktheu për gjykim të premten paditë e ngritura nga dy persona të seksit mashkull, që pretendojnë se këngëtari i njohur Michael Jackson, ka abuzuar seksualisht me ta për vite me radhë, kur ishin fëmijë.

Një trupë prej tre gjyqtarësh të Gjykatës së Apelit të Kalifornisë tha se paditë e ngritura nga Wade Robson dhe James Safechuck, nuk duhej të ishin hedhur poshtë nga një gjykatë më e ulët dhe se pretedimet e tyre se dy korporatat në pronësi të zotit Jackson, kishin përgjegjësi për t'i mbrojtur ata, ishin të vlefshme. Një ligj i ri në Kaliforni që ka zgjeruar përkohësisht objektin e rasteve të abuzimit seksual, i mundësoi gjykatës së apelit rikthimin e kësaj çështjeje.

Kjo është hera e dytë që paditë e ngritura nga zoti Robson në vitin 2013 dhe zoti Safechuck një vit më vonë, rikthehn për gjykim, pas hedhjes poshtë të tyre. Zoti Robson dhe zoti Safechick u bënë edhe më të njohur për publikun pasi rrëfyen historitë e tyre në një dokumentar të transmetuar nga HBO në vitit 2019, i titulluar “Leaving Neverland”.

Një gjykatës që hodhi poshtë paditë në vitin 2021, tha se korporatat, 'MJJ Productions' dhe 'MJJ Ventures', nuk mund të pritej të funksiononin si organizatat e 'Boy Scouts-ve' ose një kishë, ku një fëmijë në kujdesin e tyre, duhet dhe të priste mbrojtjen prej tyre. Këngëtari Michael Jackson, i cili vdiq në vitin 2009, ishte pronari dhe aksioneri i vetëm i kompanive.

Por gjykata e Apelit nuk u pajtuan me këtë qëndrim duke thënë në vendimin e saj se "një korporatë që krijon kushte lehtësuese për abuzim seksual të fëmijëve nga një prej punonjësve të saj, nuk përjashtohet nga detyrimi ligjor për t'i mbrojtur fëmijët, thjesht dhe vetëm se është në pronësi të autorit që ka kryer abuzimim".

Jonathan Steinsapir, avokat për pasurinë e këngëtarit Jackson, tha për AP-në se ishte ' zhgënjyer me vendimin.

"Ne mbetemi plotësisht të bindur se Michael-i është i pafajshëm lidhur me këto akuza, të cilat janë në kundërshtim me të gjitha provat e besueshme. Ato (akuzat) u bënë për herë të parë vetëm vite pas vdekjes së Michael-it nga njerëz të motivuar vetëm për qëllime përfitimi financiar".

Vince Finaldi, një avokat i zotit Robson dhe zotit Safechuck, tha në një email se ata ishin "të kënaqur, por jo të befasuar" që gjykata rrëzoi vendimet e mëparshme që i cilësoi si të padrejta. Ai tha se "presim me padurim një gjyq ku të mbizotërojë e vërteta”.

Vetë gjyqtarët nuk vendosën lidhur me vërtetësinë e akuzave ndaj Michael Jackson. Kjo do të jetë objekt i një gjyqi të ardhshëm me juri që do të mbahet në Los Anxhelos.

"Ne besojmë se e vërteta do të mbizotërojë përfundimisht me shfajësimin sërish të Michael-it", tha zoti Steinsapir të premten.

Zoti Robson, 40 vjeç dhe me profesion koreograf, u takua me zotit Jackson kur ishte 5 vjeç. Ai vazhdoi të shfaqej në tre video muzikore të këngëtarit të njohur.

Në padinë e tij ai pretendon se zoti Jackson e ka ngacmuar atë seksualisht gjatë një periudhe shtatëvjeçare.

Zoti Safechuck, 45 vjeç, thotë se ishte 9 vjeç kur takoi zotin Jackson për herë të parë gjatë xhirimit të një reklame për kompaninë Pepsi. Ai tha se zoti Jackson e telefononte shpesh dhe i jepte dhurata e se më pas ka abuzuar seksualisht me të.