SHBA forcon aleancën me Japoninë ndërsa rriten tensionet me Kinën

“Ata i kanë hartuar planet. I kemi parë gjatë një viti apo më shumë tek i testojnë planet. I kanë të gjitha mjetet, që nga raketat e deri tek hapësira kibernetike. Kanë nxjerrë në skenë anijet dhe avionët dhe prova e fundit që do të shohim këtë vjeshtë është manovra e zbarkimit”, thotë për Zërin e Amerikës Grant Newsham me Qendrën për Politikat e Sigurisë.

“Një operacion amfib përgjatë brigjeve detare prej 160 kilometrash, kundër një ishulli të fortifikuar mjaft mirë dhe një terreni jo mikpritës, mbetet një përpjekje me rrezik të lartë”, thotë Christopher Johnstone me Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në kryeqytetin amerikan.

“Japonia është vendi nga ku Shtetet e Bashkuara tregojnë fuqinë e tyre, si pikë nisje. Japonia gjithnjë e më shumë po bëhet një fuqi ushtarake më vete. Tokio ka avionë luftarakë F-35, një marinë jashtëzakonisht moderne dhe të aftë, si dhe aftësi të larta të mbrojtjes me raketa. Ndërsa zbaton strategjinë e re të mbrojtjes kombëtare, Japonia po investon për të rritur aftësitë me raketave goditëse me rreze të gjatë veprimi”, thotë Christopher Johnstone me Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.