SHBA, 60 vjet nga fjalimi i famshëm i Martin Luther King Jr.

Dhjetëra mijëra njerëz pritet të mblidhen të shtunën pranë Memorialit të Presidentit Lincoln në kryeqytetin e vendit në Uashington, për të përkujtuar 60-vjetorin e fjalimit të famshëm "I Have A Dream", “Unë kam një ëndërr” të pastorit dhe udhëheqësit të të drejtave civile Martin Luther King Jr.

Marshimi në Uashington, organizohet nga Rrjeti Kombëtar i Veprimit, i një organizatë që operon në fushën e të drejtave civile si dhe anëtarë të familjes King.

Organizatorët shpresojnë që marshimi i këtij viti të rimarrë energjinë e marshimit origjinal në Uashington, veçanërisht përballë shqetësimeve me të cilat po përballet e drejta e votës në mbarë vendin, goditjes së pësuan politikat që favorizonin pranimin në kolegje të individëve që i përkasin grupeve të konsideruara si objekt diskriminimi, apo dhe shqetësimeve lidhur me të drejtën e drejtat e abortit e kërcënimeve në rritje për dhunë politike e me bazë urrejtjen ndaj njerëzve me ngjyrë, hebrenjve dhe anëtarëve të komunitetit LGBTQ.

Marshimi i 28 gushtit vitit 1963 mblodhi në Uashington 250,000 njerëz dhe ndihmoi në vazhdim në miratimin e legjislacionit federal për të drejtat civile dhe të drejtën e votës.

Presidenti Joe Biden dhe Nënresidentja Kamala Harris do të shënojnë përvjetorin e marshimit të hënën, që përkon me ditën e marshimit, duke u takuar me organizatorët e tubimit të vitit 1963. Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë bënë të ditur se të gjithë fëmijët e familjes King janë ftuar të takohen me Presidentin Biden.