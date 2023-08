Ndreqja e pabarazive mes burrave dhe grave në futboll

Ndërsa Kupa e Botës e Grave në futboll u përmbyll me fitoren e Spanjës, vëmendja po rikthehet tek pabarazitë gjinore në këtë sport, në veçanti përsa i përket pagesës. Kapitenia e ekipit të grave të Anglisë merr 125 herë më pak të ardhura se sa kapiteni i ekipit të meshkujve në kampionatet mes klubeve të futbollit.



Me medaljet e arta të varura në qafë, ekipi i grave të Spanjës në Kupën e Botës festoi fitoren 1-0 ndaj Anglisë.



Por megjithëse Kupa e Botës e FIFA-s për gratë mund t’i ngjasojë asaj të burrave, paratë që e financojnë atë nuk janë njëlloj.



Lojtaret gra të futbollit përballen me kushte shumë të ndryshme pune krahasuar me homologët e tyre burra.



Megjithëse ishte fajësuar prej kohësh për mungesën e interesit nga publiku, Kupa e Botës e Grave po fiton tashmë popullaritet. Po përse pra ky hendek financiar?



“Përsa u përket sponsorëve, atyre u interesojnë shifrat. Niveli i angazhimit përgjatë kampionatit ka qenë shumë i lartë, megjithë oraret kur janë luajtur ndeshjet. Nuk ishte ideale nga pikëpamja e transmetimit. Janë nga një përbërje e ndryshme demografike ata që shohin lojërat e grave krahasuar me të burrave, dhe mendoj se kjo tërheq një tjetër shtresë sponsorësh që kërkojnë të ndërtojnë marrëdhënie më të ngushta me influencuesit dhe audiencën e re”, thotë Kieran Maguire, ekspert i financave të futbollit.



Vitin e kaluar, Argjentina fitoi kupën e botës për burrat.



Ylli i futbollit Lionel Messi, i cili nënshkroi rishtazi kontratën me ekipin Inter Miami, mësohet se ka fituar rreth 50 – 60 milionë dollarë në vit nga klubi i tij i futbollit.



“Për sa i përket ekipeve të Anglisë, si burrat edhe gratë marrin të njëjtat pagesa nga Shoqata e Futbollit. Kur bëhet fjalë për futbollin mes klubeve, nëse shikon klubet në krye të Premier League, ato fitojnë nga 637 – 765 milionë dollarë, ndërsa klubet në Ligën e Futbollit të Grave (WSL) janë ndoshta në nivelin 6.3 – 8.9 milionë dollarë. Kështu që mundësia për të dhënë rroga mbështetet tek kapacitetet e klubeve për të krijuar të ardhura”, thotë zoti Maguire.



Kapitenia e grave të Anglisë, Leah Williamson, e cila nuk mundi të marrë pjesë në Kupën e Botës për shkak të një lëndimi, mësohet se ka patur 255 mijë dollarë të ardhura.



Homologu i saj në ekipin e burrave, Harry Kane, u transferua rishtazi tek Bajerni i Mynihut, me një kontratë katërvjeçare që u njoftua se do të ketë një vlerë të përgjithshme prej rreth 110 milionë dollarësh, ose gati 32 milionë dollarë në vit.



Kjo është 125 herë më shumë se shpërblimi për zonjën Williamson.



Disa ekipe, si Nigeria, Filipinet dhe Xhamaika, ende po vazhdojnë përpjekjet për të gjetur sponsorët dhe mbështetjen.



Ekipe më të konsoliduara, si Gjermania, Brazili, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara, me përfundimin e kampionatit fillojnë reflektimin për gjërat që nuk shkuan siç duhet.



Një ndër ekipet që po lufton për barazi pagash mes burrave dhe grave është ekipi i grave i Kanadasë.



Ato kërkojnë paga të njëjta me burrat dhe janë angazhuar në negociata prej gati një viti. As kërcënimi për bojkot nuk ndihmoi për t’i përshpejtuar negociatat.



“U përpoqëm në shkurt të hidheshim në grevë dhe të ndërmerrnim kështu veprime më serioze, pikërisht për të arritur në një konkluzion përpara Kupës së Botës. Fatkeqësisht nuk ja kemi dalë mbanë ende, por mendoj se pak nga pak do t’ia arrijmë. Federata i është afruar pozicionit tonë. Shpresoj që pas Kupës së Botës të ndërmarrim një hap të madh përpara”, thotë Vanessa Gilles, mbrojtëse në ekipin kanadez.



Shumë shpresojnë se rritja e interesimit për lojërat e grave do sjellë rrjedhimisht oferta më fitimprurëse dhe paga më të barabarta.