Shtetet e Bashkuara nderojnë punëtorët në Ditën e Punës

Ndërsa mosmarrëveshjet lidhur me kushtet e punës dhe pagën mbeten ende të zakonshme në SHBA, si për shembull bisedimet mbi kontratat e punonjësve të automjeteve, afatet e të cilave po skadojnë, shumë mosmarrëveshje po i përshtaten kohës që jetojmë dhe ato nuk kanë të bëjnë vetëm me pagën e punëtorëve.

Disa biznese janë përfshirë në mosmarrëveshje me personelin, lidhur me faktin nëse duhet t'u kërkohet të kthehen me kohë të plotë ose të paktën me kohë të pjesshme në zyrë, në vendin e punës, pasi kanë punuar pothuajse tërësisht nga shtëpia, për më shumë se tre vjet, për shkak të pandemisë së koronavirusit. Mosmarrëveshje të tjera janë shfaqur mbi përdorimin e inteligjencës artificiale, se si ajo po ndikon në produktivitetin e punës së kompanive dhe nëse punëtorët mund të humbasin vendet e tyre për shkak të përdorimit të saj.