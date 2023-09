SHBA, Zonja e Parë Jill Biden infektohet me COVID-19

Zonja e Parë, Jill Biden u diagnostikua të hënën me COVID-19 shoqëruar me simptoma të lehta njoftoi zëdhënësja e saj.



Presidenti Joe Biden bëri një test pas njoftimit të infektimit të bashkëshortes së tij, por ai rezultoi se nuk ishte prekur nga sëmundja. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti do të mbahet nën monitorim dhe do të vazhdojë të testohet në mënyrë të rregullt.



Deri sa të shërohet Zonja e Parë Jill Biden do të qëndrojë në shtëpi në qytetin Rehoboth Beach të shtetit Delauer, tha drejtorja e komunikimit Elizabeth Alexander. Të martën ajo pritej të fillonte vitin e ri akademik në Kolegjin e Virxhinias Veriore, ku ajo është mësuese e gjuhës angleze.



Për shkak të gjendjes së saj shëndetësore zonja Biden po punon me autoritetet e shkollës për të gjetur një zëvendësim të përkohshëm për orët e saj të mësimit, tha zonja Alexander.





Zonja e Parë udhëtoi me bashkëshortin e saj në Florida të shtunën për të inspektuar dëmet e shkaktuara nga uragani Idalia. Presidenti Biden më pas kaloi fundjavën në shtëpinë e tyre në Delauer. Të hënën ai mori pjesë në një aktivitet në Filadelfia dhe më pas u kthye në Shtëpinë e Bardhë.



Presidenti Biden dhe bashkëshortja e tij Jill Biden u infektuan me Covid-19 gjatë verës së vitit të kaluar.