Presidenti i Izraelit bën thirrje për t’i dhënë fund krizës rreth reformës në drejtësi

Zoti Herzog deklaroi të hënën se ka biseduar me udhëheqësit e koalicionit dhe ata të opozitës javëve të fundit, pjesë e një përpjekjeje të re për të arritur një sërë marrëveshjesh gjithëpërfshirëse, që do të parandalonin një krizë kushtetuese dhe garantonin demokracinë pas protestave të shumta.

Të hënën, partia Likud hodhi poshtë raportimet në mediat izraelite se zoti Netanyahu është pajtuar të zbusë ligjin e miratuar me 24 korrik, që kufizon fuqinë e Gjykatës Supreme për të marrë vendime që bien ndesh me qeverinë, se nuk do të ndërmerrte ndonjë shqyrtim legjislativ në 18 muajt e ardhshëm dhe se do të heqë dorë nga ndryshimet në komisionin që përzgjedh gjykatësit.