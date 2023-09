Rusia dëbon dy diplomatë amerikanë

Rusia tha të enjten se po dëbon dy diplomatë amerikanë, duke thënë se ata kanë punuar me një qytetar rus të akuzuar për bashkëpunim me një shtet të huaj.



Ministria e Jashtme tha në një deklaratë se kishte thirrur të dërguarën amerikane, Lynne Tracy dhe i kishte thënë se sekretari i parë i ambasadës, Jeffrey Sillin dhe sekretari i dytë David Bernstein duhet të largohen nga Rusia brenda shtatë ditëve.



Ambasada amerikane e konfirmoi njoftimin. Departamenti i Shtetit në Uashington nuk ka komentuar ende.



Në deklaratën e Moskës thuhet se personat e përmendur kanë kryer veprimtari të paligjshme, duke mbajtur kontakte me shtetasin rus R. Shonov.



Robert Shonov kishte qenë i punësuar nga Konsullata e Përgjithshme e SHBA-së në qytetin lindor rus të Vladivostok për më shumë se 25 vjet derisa në vitin 2021 Rusia urdhëroi shkarkimin e stafit lokal të misionit të Shteteve të Bashkuara.



Shërbimi rus i sigurisë publikoi një video në gusht që sipas këtij shërbimi tregonte Shonovin ku ai pranonte se diplomatët amerikanë i kishin kërkuar të mblidhte informacion në lidhje me përpjekjet luftarake të Rusisë në Ukrainë, aneksimin nga ana e saj të "territoreve të reja", mobilizimin e saj ushtarak dhe zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.



Në video, zoti Shonov tha se i ishte thënë të mblidhte informacion "negativ" për këto tema, të kërkonte për sinjale protestash popullore dhe t'i pasqyronte këto në raportet e tij.



Shtetet e Bashkuara akuzuan Moskën për përpjekje për të frikësuar punonjësit amerikanë pasi media shtetërore ruse raportoi akuzat kundër zotit Shonov dhe tha se shërbimi rus i sigurisë kishte planifikuar të merrte në pyetje punonjësit e ambasadës që kishin qenë në kontakt me të.



Kur ai u arrestua në maj, Departamenti i Shtetit tha se rasti vinte në dukje "përdorimin e hapur të ligjeve gjithnjë e më shtypëse" nga Rusia kundër qytetarëve të saj dhe se akuzat kundër zotit Shonov ishin "krejtësisht të pabaza".