Prokurori i posaçëm ngre padi ndaj djalit të presidentit Biden për armëmbajtje

Padia, e bërë në Gjykatën e Qarkut në Dalleuer, ngarkon zotin Hunter Biden me tre akuza penale, që lidhen me faktin se ai ishte përdorues substancash narkotike gjatë asaj kohe, gjë që, sipas ligjit, ia ndalon posedimin e armës.

Akuzat dhe procesi gjyqësor ndaj tij, pritet të ndiqen me shumë vëmendje meqë përkojnë me zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Sipas të gjitha gjasave, Presidenti Biden do të përballet sërish me paraardhësin e tij republikan, Donald Trump, që përballet me katër procese penale.