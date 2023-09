Udhëheqësit e G-20 nënshkruajnë marrëveshje për korridor tregtie nga India në Evropë

Një korridor që do të lidhë Indinë dhe Lindjen e Mesme me Evropën po konsiderohet si variant modern i një rruge të lashtë tragëtare që lidhte Lindjen dhe Perëndimin dhe një mënyrë alternative për nismën kineze Një brez Një rrugë. Gazetarja e Zërit të Amerikës Anita Powell sjell hollësi se si Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj po pmbështesin këtë rrugë të re hekurudhore dhe detare.

“Korridori krijon vende pune, rrit tregtinë, forcon zinxhirët furnizues dhe përmirëson lidhjet me njëri tjetrin. Vendos themelet që do të forcojnë tregtinë dhe sigurojnë ushqimin për njerëz në shumë shtete,” tha Presidenti Biden.

“Sigurisht që Turqia dëshiron të jetë pjesë e marrëveshjes. Marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë janë mjaft të acaruara aktualisht dhe Turqia nuk ka marrëdhënie të mira as me Arabinë Saudite dhe Izraelin, e as me Greqinë. Përfshirja e Turqisë në marrëveshje është e mundur, por sigurisht janë një mori shtetesh që duan të shohin Turqinë të ndryshojë qasje, nëse ajo do të bëhet pjesë e saj,” thotë analisti Cooper.