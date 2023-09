Në aeroplan drejt Katarit pesë të burgosurit amerikanë të mbajtur në Iran

Pesë amerikanët me shtetësi të dyfishtë, amerikane dhe iraniane, do të dërgohen me avion nga Doha drejt Shteteve të Bashkuara. “Ata janë në gjendje të mirë shëndetësore”, tha një zyrtar iranian me njohuri mbi procesin e lirimit të të burgosurve amerikanë.

Në shkëmbim, pesë iranianë të arrestuar në SHBA do të lirohen. Më herët, Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se dy iranianë do të kthehen në Teheran, ndërsa dy do të qëndrojnë në SHBA me kërkesën e tyre. Një i burgosur do t'i bashkohej familjes së tij në një vend të tretë, shtoi ai.