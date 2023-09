Ligjvënësit republikanë akuzojnë Departamentin e Drejtësisë për qëndrim të butë në çështjet McGonigal, për të mbrojtur FBI-në

Komisioni Juridik i Dhomës së Përfaqësuesve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara po shpreh shqetësimin për mundësinë e marrëveshjeve me pasoja të zbutura ndaj ish-zyrtarit të FBI-së, Charles McGonigal në dy çështjet ndaj tij, si një përpjekje për të fshehur përmasat e shkeljeve të tij, për të mbrojtur reputacionin e FBI-së.



Kryetari i komisionit, ligjvënësi republikan Jim Jordan, shkruan në një letër drejtuar drejtorit të FBI-së, Christopher Wray të martën, se Komisioni po heton akuzat “për politizim dhe qëndrim të njëanshëm brenda FBI-së në lidhje me çështjen penale kundër ish-agjentit special Charles McGonigal”.



Ky Komision fillimisht kërkoi dokumente dhe informacione për këtë çështje nga FBI-ja më 2 shkurt 2023, por në letër thuhet se deri më sot, Byroja Federale e Hetimeve nuk e ka përmbushur këtë kërkesë jo të detyrueshme.



Ish-zyrtari i lartë i kundërzbulimit të FBI-së, Charles McGonigal pranoi në gusht fajësinë në një gjykatë në Nju Jork lidhur me akuzën për shkelje të sanksioneve amerikane ndaj Rusisë, duke punuar pas daljes në pension për oligarkun rus Oleg Deripaska, të cilin më parë ai e kishte hetuar.

McGonigal pranoi se kishte marrë mbi 17,000 dollarë nga oligarku rus për të siguruar informacione negative për një tjetër oligark rus, rival të tij. Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione ndaj oligarkut Deripaska, që nga viti 2018, për arsye që lidhen me pushtimin e Krimesë nga Rusia.



Në këmbim të pranimit të fajësisë, prokurorët hoqën dorë nga akuza të tjera në lidhje me bashkëpunimin e zotit McGonigal me Deripaskën.



Në një proces tjetër në një gjykatë federale në Uashington, McGonigal është akuzuar se ka marrë rreth 225, 000 dollarë nga një ish-punonjës i shërbimeve të zbulimit të Shqipërisë.



“Pavarësisht një pagese shumë më të madhe nga ish-zyrtari shqiptar, sipas njoftimeve, McGonigal po negocion me prokurorët federalë në Uashington një marrëveshje të ngjashme për pranimin e fajësisë”, thuhet në letrën e ligjvënësit Jordan për drejtorin e FBI-së.



Në letrën e Komisionit Juridik të Kongresit përsëritet kërkesa për dokumente dhe informacione për këtë çështje dhe bëhet thirrje që FBI ta plotësojë këtë kërkesë deri më 3 tetor 2023.



“Komisioni ka autoritet mbikëqyrës mbi Departamentin e Drejtësisë dhe FBI-në dhe mund të marrë në konsideratë masa të detyrueshme nëse FBI-ja nuk bashkëpunon vullnetarisht”, thuhet në letër.



Në shkurt të këtij viti, ligjvënësit amerikanë i kërkuan drejtorit të FBI-së sqarime lidhur me ish zyrtarin e lartë të FBI-së, Charles McGonigal.

Ligjvënësit republikanë thonë se Departamenti i Drejtësisë dhe FBI-jan janë përdorur si mjete politike nga demokratët kundër republikanëve.



Edhe kryetari demokrat i Komisionit Juridik të Senatit Dick Durbin, i kërkoi në atë kohë me anë të një letre Prokurorit të Përgjithshëm, Merrick Garland dhe drejtorit të FBI-së, zotit Wray informacione të mëtejshëm lidhur me aktivitetet e zotit McGonigal, duke u nisur nga dy aktpaditë, ajo e Nju Jorkut, dhe ajo e Uashingtonit.