Rritet numri i emigrantëve që kërkojnë të futen në SHBA

Familje me fëmijë të vegjël që flinin sipër kutive të kartonit dhe të rinj e të reja të ngujuar në tenda nën një urë aty pranë, nxituan të paketonin gjërat e tyre. Pasi treni mbërriti në periferinë e qytetit meksikan Irapuato, disa hipën me lehtësi mbi vagonat e trenit, ndërsa të tjerë hodhën çantat. Disa në vogona i ndihmuan familjet me fëmijë të vegjël të mbështjellë me rroba dimërore.