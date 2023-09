Irani pretendon se ka lëshuar në hapësirë një satelit që fotografon pamje të Tokës

Irani pretendoi të mërkurën se kishte lëshuar me sukses në hapësirë një satelit që fotografon pamje të Tokës, një lëvizje që mund të shtojë tensionet me vendet perëndimore që druhen se teknologjia e tij hapësinore mund të përdoret për zhvillimin e armëve bërthamore.

Shtetet e Bashkuara thonë se lëshimi i satelitëve nga Irani, bie ndesh me një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe i ka bërë thirrje Teheranit të mos ndërmarrë asnjë veprimtari lidhur me raketa balistike, që ato të kenë dhe të përdorin mbushje bërthamore.

Tensionet me vendet e Perëndimit lidhur me programin bërthamor të Iranit janë të larta. Programi bërthamor i Teheranit ka përparuar në mënyrë të qëndrueshme, qëkurse zoti Trump, 5 vjet më parë i tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 me fuqitë botërore dhe riktheu sanksionet me pasoja të rënda ndaj Teheranit.