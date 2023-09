Zgjedhjet në Sllovaki rrezikojnë unitetin e Perëndimit për Ukrainën 

Robert Fico, partia e të cilit duket se do të kryesojë në zgjedhjet parlamentare që mbahen të shtunën në Sllovaki, thotë se do t’i japë fund mbështetjes për Ukrainën, do të bllokojë kandidaturën e saj për anëtarësimin në NATO, si dhe do të kundërshtojë sanksionet ndaj Rusisë. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës, Henry Ridgwell, aleatët perëndimorë të Ukrainës druhen se një fitore në zgjedhje e zotit Fico, do të shtynte edhe vende të tjera të vënë në pikëpyetje mbështetjen për Kievin.