Diplomatët e Bashkimit Evropian takohen në Kiev për të mbështetur Ukrainën

“E sollëm Bashkimin Evropian aty ku zemra e Evropës rreh më së forti për momentin – këtu në Kiev, në Ukrainë. E ardhmja e Ukrainës është në Bashkimin Evropian, në komunitetin tonë të lirisë dhe shpejt ky komunitet do të shtrihet nga Lisbona në Luhansk. Me secilin fshat, secilën pëllëmbë që Ukraina çliron, në secilin meter, ku i shpëton njerëzit e vet, Ukraina po hap rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian,” tha ajo.

“Kemi diskutime shumë të thella me republikanët dhe demokratët në Kongres dhe përkundër vendimit që u mor nën trysninë e mbylljes së qeverisë në Shtetet e Bashkuara, po punojmë me dy palët që të sigurohemi që një gjë e tillë nuk përsëritet më. Nuk ndihemi që përkrahja amerikane është dobësuar, sepse Shtetet e Bashkuara e kuptojnë se në Ukrainë po zhvillohet betejë që shkon përtej Ukrainës. Ka të bëjë me stabilitetin dhe parashikueshmërinë e botës,” shtoi zoti Kuleba.

Takimi në Kiev po mbahen pas fitores së fundjavës të partisë së politikanit pro-rus Robert Fico në Sllovaki. Fitorja e tij ka nxitur shqetësime rreth përkrahjes së vazhdueshme të BE-së për Ukrainën. Ashtu si Hungaria, shtet anëtar që vazhdon të mbajë marrëdhënie të afërta me Moskën, qasja e Sllovakisë mund të shkaktojë tensione brenda BE-së për Ukrainën. Hekurudha kryesore përmes të cilës Perëndimi furnizon Ukrainën me pajisje ushtarake kalon nëpër Sllovaki.

Sipas ministrit të jashtëm të Lituanisë, Gabrielius Landsbergis aleatët perëndimorë gjenden para një kthese kritike.

“Nëse nuk bëhen hapa shumë seriozë politik, mund të lindin dyshime nëse me të vërtetë jemi me Ukrainën deri në fitore, ashtu siç themi. Janë dërguar shumë mesazhe nga Brukseli e Uashingtoni, që kanë hedhur dyshime nëse jemi seriozë. Shpresoj që ky takim do t’i përgjigjet këtij dyshimi dhe të dërgojmë një mesazh shumë të qartë, që Evropa është me Ukrainën deri në fitore,” tha ai.