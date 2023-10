Nis seanca gjyqësore ndaj ish presidentit Trump në Nju Jork

Gjakatësi i çështjes ka marrë tashmë një vendim lidhur me një prej akuzave kryesore të ngritura në padinë e Prokurores së Përgjithshme të Nju Jorkut Letitia James. Ai e ka shpallur atë fajtor për mashtrim lidhur me praktikat e tij të biznesit.

Të hënën herët në mëngjes, zonja James përsëriti qëndrimin se zoti Trump për vite me radhë "ka fryrë e falsifikuar vlerën neto të pasurive të tij, me qëllimin për të pasuruar veten dhe për të mashtruar sistemin".

Zoti Trump nuk shkoi në gjykatë, as si dëshmitar dhe as si spektator, kur kompania e tij dhe një nga drejtuesit më të lartë të saj, u dënuan për mashtrime me taksat vitin e kaluar. Ai nuk u paraqit as në procesin gjyqësor në fillim të këtij viti, në të cilin një juri e shpalli atë fajtor për abuzim seksual me shkrimtaren E. Jean Carroll.