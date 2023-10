SHBA ngre padi ndaj 8 kompanive kineze për tregti të paligjshme të fentanilit

Departamenti i Drejtësisë thotë se ka kryer një operacion të gjerë për të shkatërruar rrjetet e shpërndarjes së fentanilit, duke ngritur akuza ndaj tetë kompanive kineze dhe 12 punonjësve të saj lidhur me krizën vdekjeprurëse të opioideve në Shtetet e Bashkuara. Fentanili është shkaktari kryesor i vdekjes për amerikanët e moshave 18 deri 49 vjeç, duke e bërë atë kërcënimin më vdekjeprurës nga drogat me të cilin Shtetet e Bashkuara janë përballur deri më tani, thonë zyrtarët e forcave të zbatimit të ligjit.



Prokurorët federalë në Florida ngritën tetë padi të veçanta, duke akuzuar tetë kompani kineze dhe punonjësit e tyre për prodhim të fentanilit dhe metamfetaminës, shpërndarjen e opioideve dhe furnizimin e trafikantëve të drogës me përbërës që përdoren për prodhimin e drogave të paligjshme.



“Ky rrjet përfshin udhëheqës të karteleve të drogës, trafikantë të drogës, individë që janë marrë me pastrimin e parave të tyre, forcat e tyre të sigurisë, furnizuesit e tyre me armë dhe furnizuesit e tyre me kimikate. Ne e dimë se ky zinxhir global i furnizimit me fentanil, që shkakton vdekje të amerikanëve, shpesh fillon me kompanitë e prodhimit të kimikateve në Kinë”, tha Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Merrick Garland.



Departamenti i Thesarit njoftoi vendosjen e sanksioneve ndaj 28 njerëzve dhe entiteteve në Kinë dhe Kanada, përfshirë një rrjet me bazë në Kinë që prodhon dhe shpërndan droga të paligjshme në Shtetet e Bashkuara.



Në qershor, katër kompani kineze të prodhimit të kimikateve dhe tetë drejtues dhe punonjës të tyre u paditën në Shtetet e Bashkuara për trafikim të përbërësve kimikë, që përdoren për prodhimin e fentanilit.



Fentanili, një opioid sintetik që mund të shkaktojë vdekjen e një personi me një sasi shumë të vogël, po godet rëndë komunitetet në Shtetet e Bashkuara.



Sipas Departamentit të Drejtësisë, më shumë se 105 mijë amerikanë vdiqën nga mbidoza mes shkurtit të vitit 2022 dhe janarit të vitit 2023. Shumica e këtyre vdekjeve janë shkaktuar nga përdorimi i fentanilit ose drogave të tjera të të njëjtit lloj, të cilat kanë përbërje të ngjashme kimike dhe janë vdekjeprurëse.



