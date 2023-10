Konfliktet botërore shtojnë trysninë politike ndaj Presidentit Biden brenda vendit

Presidenti Biden bëri fushatë me premtimin për t'u dhënë fund "luftrave të përhershme". Por tani para zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, ai përballet me një konflikt në Gazë, agresionin rus ndaj Ukrainës dhe rritjen e tensioneve mes Kinës dhe Shteteteve të Bashkuara, lidhur me Tajvanin. Qëndrimet e tij përballë këtyre sfidave mund të ndikojnë tek shanset e tij për një mandat të dytë në Shtëpinë e Bardhë.



Ministria e shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi në Gazë thotë se numri i viktimave palestineze nga sulmet ajrore izraelite ka arritur në mbi 7,000.



“Nuk e kam idenë nëse palestinezët po thonë të vërtetën lidhur me numrin e të vrarëve. Jam i sigurt që janë vrarë njerëz të pafajshëm dhe ky është çmimi i luftës”, tha presidenti Biden.



Kjo deklaratë zemëroi arabo-amerikanët, myslimanët dhe të tjerët që janë të pakënaqur me qëndrimin e presidentit ndaj luftës në Gazë.



“Kjo është absolutisht tronditëse dhe çnjerëzore. A do të ndihej më mirë presidenti nëse do të vdisnin vetëm 1000 fëmijë palestinezë?”, thotë Robert McCaw i Këshillit për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike.



Nëntë anëtarë të Kongresit, kryesisht nga krahu më liberal i Partisë Demokrate të zotit Biden, votuan kundër një rezolute që mbështet Izraelin dhe dënon Hamasin, sepse nuk shprehte keqardhjen për humbjen e jetëve palestineze.



Sondazhe të ndryshme tregojnë se më shumë amerikanë mbështesin izraelitët sesa palestinezët, megjithëse të rinjtë janë më të ndarë.



"Mes hebrenjve amerikanë, një grup shumë i rëndësishëm për sa u përket votave dhe kontributeve financaire për Partinë Demokrate, vlerësimi për Presidentin Biden dhe qëndrimin e tij ka qenë pothuajse unanimisht pozitiv", thotë profesori i shkencave poltike në Universitetin e Virxhinias, Larry Sabato.



Republikanët në Kongres janë gjithnjë e më skeptikë ndaj angazhimit të zotit Biden për të financuar luftra jashtë vendit, përfshirë kryetarin e sapozgjedhur të Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, i cili mbështet Izraelin, por është kundër fondeve të mëtejshme pa kushte për Ukrainën.



“Paketa e parë që do të paraqes së shpejti për votim në këtë sallë do të jetë në mbështetje të vendit tonë mik, Izraelit. Dhe jemi të vonuar”, u shpreh ai.



Mbështetja mes votuesve për politikën e presidentit Biden për këtë çështje është rritur me 9 për qind, që nga ditët menjëherë pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit.



Se sa do të ndikojë lufta në Gazë në fushatën e zotit Biden për një mandat të dytë në vitin 2024, do të varet nga fakti nëse zgjerohet apo jo konflikti. Në Libanin fqinj, sulmet ndërkufitare janë intensifikuar midis Izraelit dhe Hezbollahut të mbështetur nga Irani.



“Nëse përfshihemi drejtpërdrejt në këto luftra të përhershme, po, Biden do të vuajë pasojat. Por për sa kohë, që ai i mban trupat amerikane larg vijës së zjarrit, nuk besoj se do të ngjallë aq shumë debat. Dhe nuk besoj se do të jetë faktor përcaktues për votuesit”, thotë prof. Sabato.



Një faktor tjetër kyç sipas tij: Kufizimi i vdekjeve mes palestinezëve dhe sigurimi i ndihmës humanitare për ta.