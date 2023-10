Von der Leyen: Kosova të formojë Asociacionin – Serbia të njohë "de facto" Kosovën

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula Von der Leyen i bëri thirrje të hënën Kosovës që të nisë procedurat për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas projektit të ofruar nga diplomacia perëndimore dhe Serbisë të njohë "de facto" Kosovën.

Ajo i bëri këto komente në Prishtinë, ku u takua me udhëheqësit e institucioneve të Kosovës në kuadër të një vizite në rajon.

“Është absolutisht e rëndësishme që të dyja palët të angazhohen, të bashkëpunojnë dhe bashkërisht diskutuam temën që Kosova mund të nisë procedurën për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Serbia duhet të bëjë njohjen de facto të cilën do ta diskutoj nesër në Serbi dhe sigurisht dialogu i Bashkimit Evropian është vendi për t’i diskutuar këto tema”, tha ajo.

Zonja Von der Leyen tha se themelimi i Asociacionit është në qendër të diskutimeve në mënyrë që Komisioni Evropian t’i heq masat ndëshkuese ndaj Kosovës të vendosura në muajin qershor për shkak të situatës në veri.

“Ajo që kam biseduar me presidenten dhe që do ta bisedoj edhe me kryeministrin është se çfarë mund të bëjmë për të hequr masat dhe këtu është tema e projekt-statutit në qendër të diskutimeve, që është një hap përpara në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, tha ajo duke nënvizuar se të martën do të diskutojë me udhëheqësit e Serbisë lidhur me detyrimet e tyre.

“Unë do të diskutoj hapat që janë të nevojshëm për Serbinë për njohjen de facto të Kosovës, do të diskutoj me presidentin se si mund të materializohet kjo, kështu që kjo është shumë e rëndësishme, pa diskutim”, tha ajo.

Presidenti francez Emmanuel Macron, Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe Kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni takuan ndarazi javën e kaluar Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe Presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiç në Bruksel, për të çuar përpara normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Të premten në një deklaratë të përbashkët ata kërkuan që Kosova të nisë procedurën për themelimin e Asociacionit, ndërsa Serbia të njohë "de-facto" shtetësinë e Kosovës.

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ishte i gatshëm të nënshkruante propozimin për Asociacionin i cili parasheh që Gjykata Kushtetuese të japë vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe sipas tij është shkruar me kujdes ndaj shkronjës dhe strukturës kushtetuese të vendit.

Presidenti i Serbisë Aleksadar Vuçiç tha ndërkaq se është i gatshëm të përmbushë gjithçka që përfshihet në marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, por që nuk përfshin njohjen e Kosovës dhe anëtarësimin e saj në Kombet e Bashkuara.

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se marrëveshja e Brukselit duhet të zbatohen tërësisht dhe jo vetëm me copëza.

“Në qoftë se zbatohet në tërësi dërgon te njohja de facto siç e përmendi edhe vet presidentja Von der Leyen, siç e kanë përmendur në deklaratën e fundit edhe udhëheqësit evropianë që ishin të angazhuar në takimin e fundit dhe kjo hap rrugë për më shumë paqe, më shumë stabilitet afatgjatë dhe na drejton qartë edhe te njohja de jure, pra është shumë me rëndësi që të kërkojmë që të gjithë që marrëveshja të zbatohet në tërësi, të zbatohet sa më shpejt sepse siç kemi mësuar nga historia momentumi është shumë me rëndësi”, tha presidentja Osmani.

I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, paralajmëroi takime të reja ndërmjet palëve në nivelin e kryenegociatorëve për të diskutuar hapat e ardhshëm në zbatimin e Marrëveshjes drejt normalizimit, pa parakushte dhe vonesa.

Përpjekjet e ripëtërira të udhëhequra nga Gjermania dhe Franca për normalizimin e marrëdhenieve Kosovë – Serbi pasuan shqetësimet për qëndrushmërinë në rajon pas ngjarjeve të 24 shtatorit në veri të Kosovës.