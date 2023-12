Dhomat e Specializuara në Hagë vendosin kufizime kontaktesh për Thaçin, Veselin dhe Selimin

Dhomat e Specializuara me seli në Hagë kanë miratuar pjesërisht kërkesën e Zyrës së Prokurorit të Specializuar për të kufizuar kontaktet dhe komunikimet për Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin, për shkak të siç thuhet, kërcënimeve ndaj integritetit të procesit dhe ndërhyrjen te dëshmitarët.

Në një njoftim të Zyrës së Prokurorit të Specializuar, e cila ka kërkuar vendosjen e masave thuhet se këto hapa vijnë “si përgjigje ndaj përpjekjeve për të ndërhyrë tek dëshmitarët e për të penguar dëshmitë e tyre, dhe kërcënimeve të mëtejshme ndaj integritetit të procesit në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerët”.

Kjo zyrë tha se hetimet “tregojnë se tre të akuzuarit përdorën vizitat jo të privilegjuara për të shpërndarë në mënyrë të paligjshme informacione të besueshme dhe, në rastin e (Hashim) Thaçit, për t’i udhëzuar vizitorët në mënyrë të përsëritur që të kërkojnë të manipulojnë dëshmitë e dëshmitarëve”.

Trupi Gjykues i Dhomave të Specializuara në vendimin e tij urdhëroi që vizitat jo të privilegjuara për të tre akuzuarit t’i nënshtrohen së pari miratimit nga Zyra e Regjistrimit.

“Zyra e Regjistrimit të sigurojë që: Tre të akuzuarit nuk duhet të takohen me më shumë se një vizitor në çdo kohë (me përjashtim të vizitave nga bashkëshortet dhe fëmijët), zona e vizitës do të jetë pa muzikë ose zhurma të tjera të larta që mund të dëmtojnë komunikimin e dëgjimit. I vetmi i paraburgosur me të cilin një vizitor kontakton është i paraburgosuri për të cilin është autorizuar vizita”, thuhet mes tjerash në vendimin për kufizimet.

Trupi Gjykues në vendim po ashtu tha se të paraburgosurit nuk duhet të kenë një vizitor personal jo të privilegjuar në të njëjtën kohë me një të paraburgosur tjetër ose brenda një afërsie të tillë kohore që vizitorët mund të ndërveprojnë me njëri-tjetrin. Të paraburgosurit nuk duhet të hyjnë në zonën e vizitës me dokumente ose materiale të natyrës së privilegjuar ose të besueshme që kanë të bëjnë me një çështje pranë Dhomave të Specializuara. Të gjithë të paraburgosurit dhe vizitorët duhet të komunikojnë me zë dhe nuk lejohet të komunikojnë përmes pëshpëritjes ose përdorimit të gjuhës së koduar.

Shkelja e këtyre rregullave do të çojë në ndërprerjen e vizitës.

Më 17 nëntor, Zyra e Prokurorit të Specializuar kishte bërë kërkesë për kufizimin e takimeve për Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin për shkak të siç u tha shkeljes së urdhrave të Trupit Gjykues duke zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur dhe shpërndarjen e përmbajtjes së dëshmive të besueshme me personat që i vizitojnë ata në Qendrën e Paraburgimit.

Kjo zyrë tha se hetimet e Prokurorisë së Specializuar kanë zbuluar gjithashtu përpjekje të mëtejshme për të penguar procedurat, duke përfshirë lëshimin e udhëzimeve se si duhet të dëshmojnë dëshmitarët dhe planifikimin e qasjes ndaj dëshmitarëve.

Zyra e Prokurorit të Specializuar kishte kërkuar që tre të akuzuarit të ndahen në mes veti, të pezullohen të gjitha komunikimet e tyre të jashtme jo të privilegjuara, kufizimin e komunikimeve në grup, vëzhgimin e të gjitha komunikimeve nga një folës në gjuhën shqipe në çfarëdo forme.

Ish drejtuesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, ndodhen në paraburgim në Hagë që nga muaji nëntor i vitit 2020. Prokuroria e Posaçme, i ngarkon ata për veprat përndjekje dhe burgosje, ndalim arbitrar, akte të tjera çnjerëzore, trajtim mizor, torturë, vrasje, vrasje e paligjshme dhe zhdukje me forcë të personave. Sipas prokurorisë, krimet e pretenduara prej saj, janë kryer midis afërsisht prillit të vitit 1998 dhe gushtit të vitit 1999 në një numër vendndodhjesh në Kosovë dhe Shqipëri.

Procesi gjyqësor kundër tyre filloi në prill të këtij viti dhe pritet të zgjasë disa vite për shkak të numrit të madh të dëshmitarëve që pritet të paraqiten në procesin kundër tyre.

Gjykata e Posaçme, e njohur me emrin Dhomat e Specializuara u themelua në vitin 2015 për të trajtuar pretendimet për krime lufte dhe vepron në bazë të ligjeve të Kosovës, por me personel ndërkombëtar.