Kash Patel: Nëse Trumpi fiton do të hakmerret kundër individëve në media dhe gjykata

Duke folur lidhur me një fitore të mundshme nga zoti Trump ai u shpreh se, “Ne do t’i zbulojmë konspiratorët, jo vetëm në qeveri por edhe në media” lidhur me zgjedhjet e vitit 2020, të cilat zoti Trump i humbi përballë demokratit Joe Biden.

Fushata e zotit Trump u distancua nga komentet e zotit Patel përmes një deklarate me tone të ashpra, duke thënë se deklarata të tilla nuk kanë lidhje me fushatën. Zyrtarë të fushatës nuk iu përgjigjën pyetjeve nëse zoti Trump po i shqyrton planet e përshkruara nga zoti Patel.

Në intervistën për zotin Bannon, zoti Patel tha se: “Ne do t’u vihemi pas individëve në media që gënjyen për qytetarët amerikanë, që ndihmuan Joe Biden-in që të manipulonte zgjedhjet presidenciale. Do të vihemi pas jush përmes padive kriminale ose civile. Po ju vëmë në dijeni të gjithëve ”.

“E them që tani, hapur dhe me krenari, se kur të FITOJ Presidencën e Shteteve të Bashkuara, ata dhe të tjerët do të hetohen tërësisht për transmetime qëllimisht të pandershme dhe të korruptuara lidhur me individët dhe ngjarjet”, shkruhej në postimin e zotit Trump.