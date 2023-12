Parlamenti turk vazhdon diskutimin javën e ardhshme për anëtarësimin e Suedisë në NATO

Komisioni i punëve të jashtme të parlamentit turk do të mblidhet sërish të martën për të shqyrtuar anëtarësimin e Suedisë në NATO, njoftoi të premten faqja e internetit e parlamentit, një hap i parë i nevojshëm për ratifikimin anëtarësimit të Suedisë në aleancën ushtarake veri-atlantike.





Suedia dhe Finlanda kërkuan të anëtarësohen në NATO vitin e kaluar pas nisjes së agresionit rus në Ukrainë. Por, Turqia, anëtare e NATO-s, ngriti kundërshtime lidhur me atë që tha se ishte mbrojtja që po i ofrojnë këto dy vende organizatave që Ankaraja i konsideron terroriste.



Turqia miratoi anëtarësimin e Finlandës në prill, por së bashku me Hungarinë, e ka refuzuar Suedinë që ende po pret të anëtarësohet zyrtarisht në NATO.



Presidenti turk Tajip Erdogan paraqiti projektligjin për ratifikimin e anëtarësimit të Suedisë në parlament në tetor dhe komisioni i punëve të jashtme të parlamentit filloi ta debatonte më 16 nëntor, por shtyu diskutimin e mëtejshëm.



Për ratifikimin, projektligji duhet të miratohet nga komisioni i punëve të jashtme përpara se të hidhet në votim të plotë në parlament. Presidenti Erdogan më pas do ta nënshkruante atë për të përfunduar procesin.



Të martën, zoti Erdogan u citua të thoshte se kërkesa e Suedisë për anëtarësim në NATO dhe shitja e avionëve luftarakë amerikanë F-16 Turqisë “janë çështje të lidhura”. Ai shtoi se presidenti Joe Biden kishte premtuar se do ta bindte Kongresin të siguronte shitjen e atyre avionëve nëse Turqia ratifikonte anëtarësimin e Suedisë në NATO.



Turqia kërkoi në tetor të vitit 2021 të blinte 40 avionë prodhim të kompanisë amerikane ‘Lockheed Martin Corp’ F-16 dhe 79 pako që do të modernizonin avionët e saj ekzistues luftarakë.



Administrata e Presidentit Biden mbështet shitjen prej 20 miliardë dollarësh, por në Kongres ka pasur kundërshtime lidhur me vonesën e Turqisë për ratifikimin e hyrjes së Suedisë në NATO dhe shqetësimet për të drejtat e njeriut.