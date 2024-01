Platforma X bllokon disa kërkime nën emrin e Taylor Swift

Platforma e mediave sociale X e Elon Muskut, ka bllokuar disa forma kërkimi me emrin Taylor Swift, pas qarkullimit në internet të imazheve të rreme pornografike të këngëtares.



Nëse kërkohet emiri i saj pa thonjëza, përdoruesve u thuhet se kanë kërkuar gabim dhe të provojnë përsëri. Më vonë, kërkimi u shoqërua me njoftimin: "Mos u shqetësoni - nuk është faji juaj".



Megjithatë, nëse emri i saj vendoset në thonjëza, atëherë në platformë shfaqen postime që përmendin emrin e saj.



Imazhet e rreme seksuale të këngëtares Swift filluan të qarkullojnë gjerësisht javën e kaluar në platformën X .



"Ky është një veprim i përkohshëm që është marrë me shumë kujdes, pasi ne i japim përparësi sigurisë për këtë çështje," tha në një deklaratë Joe Benarroch, nga platforma X.



Imazhet e këngëtares Swift duket se janë krijuar duke përdorur Inteligjencën Artificiale.



Pasi imazhet filluan të përhapeshin në internet, mbështetësit e përkushtuar të këngëtares, të njohur si "Swifties" u mobilizuan shpejt, duke nisur një fushatë në platformën X shoqëruar me thurjen #ProtectTaylorSwift me qëllim përhapjen e sa më shumë imazheve pozitive të yllit të muzikës pop. Disa thanë se po raportonin llogaritë e atyre që po shpërndanin imazhet e rreme të këngëtares.



Rrjeti i zbulimit të imazheve të rreme, Reality Defender tha se gjurmoi një sërë imazhesh të rreme këngëtares Swift, veçanërisht në platformën X. Disa imazhe depërtuan gjithashtu në Facebook dhe platforma të tjera të mediave sociale.



Disa imazhe të krijuara nga Inteligjenca Artificiale lidheshin me futbollin dhe e tregonin këngëtaren të gjakosur, ose të lyer.



Kërkuesit kanë thënë se përhapja e përmbajtjeve të rreme është rritur në vitet e fundit, pasi teknologjia e përdorur për të prodhuar imazhe të tilla është bërë më e lehtë për t’u përdorur.



Në vitin 2019, një raport i publikuar nga kompania e teknologjisë DeepTrace Labs tregoi se këto imazhe kishin kryesisht si objektiv gratë.

Shumica e viktimave, sipas raportit, ishin aktorë të Hollivudit dhe këngëtarë të muzikës pop në Korenë e Jugut.