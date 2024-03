Suedia pritet të bëhet vendi i 32-të anëtar i NATO-s

Suedia pritet të bëhet zyrtarisht anëtare e NATO-s në Uashington sot, dy vjet pasi agresioni rus ndaj Ukrainës solli si rezultat rishikimin e politikave të sigurisë kombëtare nga ana e saj duke pasur parasysh garancitë e sigurisë që ofron Aleanca.



Kryeministri i Suedisë Ulf Kristersson ndodhet në Uashington për të dorëzuar dokumentacionin final për anëtarësim, ndërsa Shtëpia e Bardhë tha përmes një deklarate, përpara fjalimit të Presidentit Joe Biden mbi gjendjen e vendit, se Suedia do t’i bashkohej aleancës ditën e sotme.



“Përfshirja e Suedisë në aleancën e NATO-s do t’i bëjë shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë më të sigurtë”, thuhej në deklaratë.



Zoti Kristersson tha se Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e kishte informuar se Suedia ishte ftuar zyrtarisht që të bëhej pjesë e Aleancës, pasi të gjithë vendet anëtare kishin miratuar protokollin e Suedisë për anëtarësim.



“Suedia do të jetë shumë shpejt vendi i 32 anëtar i NATO-s”, tha zoti Kristersson përmes një postimi në rrjetin social X, i njohur më parë si Twitter.



Qeveria suedeze njoftoi veçmas se do të merrte vendimin formal për të hyrë në NATO, të enjten.



Për NATO-n anëtarësimi i Suedisë dhe Finlandës, që ndajnë një vijë kufitare prej 1, 340 kilometrash me Rusinë, përfaqëson zgjerimin më domethënës të Aleancës për dekada të tëra. Paraqet gjithashtu një goditje për Presidentin e Rusisë Vladimir Putin i cili ka synuar të pengojë forcimin e mëtejshëm të Aleancës.



Suedia do të mund të përfitojë nga garancitë e Aleancës për mbrojtjen të përbashkët, sipas parimit, sulmi ndaj një vendi anëtar, cilësohet si sulm ndaj të gjithë NATO-s.



“Duhet të përballemi me botën siç është dhe jo siç do të donim që të ishte”, tha zoti Kristersson pasi Hungaria u bë vendi i fundit anëtar i NATO-s që ratifikoi protokollin e Suedisë për anëtarësim, javën e kaluar.

Anëtarësimi i Suedisë sjell në Aleancë burime të rëndësishme, nëndetëset e fjalës së fundit dhe një flotë të konsiderueshme me avionë ushtarakë Gripen të prodhimit suedez.



Rusia ka kërcënuar se do të ndërmarrë “masa politike dhe ushtarako-teknike” në përgjigje të këtij akti të Suedisë, por pa dhënë detaje se cilat do të jenë këto hapa.



Stokholmi hoqi dorë nga politika e neutralitetit pas sulmit të Rusisë në Ukrainë në vitin 2022.

Anëtarësimi i saj vjen pasi vitin e kaluar, Aleancës, ia bashkua Finlanda.



Suedia, ndryshe Finlanda, u përball me vonesa, për shkak të Turqisë dhe Hungarisë, dy shtete që vazhdojnë të kenë marrëdhënie të mira me Rusinë, të cilat vonuan ratifikimin e protokollit për anëtarësim.

Turqia e miratoi kërkesën e Suedisë në janar.



Hungaria e vonoi miratimin derisa zoti Kristersson vizitoi Budapestin në 23 shkurt, ku dy vendet ranë dakord për një marrëveshje në fushën e mbrojtjes.