Bolton në Rusi për traktatin e raketave bërthamore

Këshilltari amerikan i Sigurisë Kombëtare John Bolton u takua të hënën me zyrtarë të lartë rusë për të diskutuar rreth synimit të shpallur nga Presidenti Donald Trump për t'u tërhequr nga një marrëveshje e rëndësishme armësh, e arritur me Moskën gjatë Luftës së Ftohtë.

Zoti Bolton diskutoi në Moskë për fatin e traktatit tashmë 30-vjeçar me shefin e Këshillit të Sigurimit të Rusisë Nikolai Patrushev përpara se të bisedonte me Ministrin e Jashtëm Sergej Lavrov. Ai do të takohet me Presidentin rus Vladimir Putin të martën.

Zëdhënësi i zotit Putin, Dmitri Peskov u tha gazetarëve se vendimi i SHBA "do ta bëjë botën më të rrezikshme". Ai hodhi poshtë pretendimin amerikan se Rusia ka shkelur kushtet e marrëveshjes që ndalon SHBA dhe Rusinë të prodhojnë, testojnë dhe magazinojnë raketave bërthamore të nisura nga toka me një rreze veprimi prej 500 deri në 5,000 kilometra.

"Janë Shtetet e Bashkuara që po i shkatërrojnë themelet dhe elementët kryesorë të këtij pakti" me sistemet e mbrojtjes kundër raketave dhe përdorimin e dronëve," tha zoti Peskov.

Zëdhënësi i Kremlinit tha se nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të prodhojnë raketa të reja, atëherë Rusia do të detyrohet të përgjigjet në të njëjtën mënyrë. Ai tha se zyrtarët rusë kërkojnë më shumë informacion në lidhje me planet e SHBA lidhur me Traktatin e Forcave Bërthamore me rreze të mesme në bisedimet e tyre me zotin Bolton.

Presidenti Trump ka akuzuar Rusinë për prodhimin dhe testimin e raketave që shkelin traktatin e vitit 1987.

Ish-Presidenti Sovjetik Mikhail Gorbaçov e nënshkroi marrëveshjen me presidentin Ronald Reagan, në Shtëpinë e Bardhë në vitin 1987.

"Vërtet nuk e kuptojnë në Uashington se ku mund të çojë kjo?" u citua të thoshte zoti Gorbaçov nga agjencia ruse e lajmeve Interfax. "Dëshira e Uashingtonit për të ndryshuar politikë nuk mund të mbështetet. Jo vetëm Rusia, por të gjithë ata që e duan botën, veçanërisht një botë pa armë bërthamore, duhet ta deklarojnë këtë".

Pa specifikuar se si e ka shkelur Rusia traktatin, Presidenti Trump mesa duket linte të kuptohet të shtunën se Moska nuk mund të kalojë pa u ndëshkuar.

"Rusia e ka shkelur marrëveshjen, e ka shkelur prej shumë vitesh. Ne nuk do t'i lejojmë ata të shkelin një marrëveshje bërthamore, të shkojnë e të prodhojnë armë, ndërkohë që neve nuk na lejohet," tha ai.

Zyrtarët amerikanë, që nga koha e administratës Obama, e kanë akuzuar Rusinë për stacionimin e qëllimshëm të një rakete kruz me bazë në tokë, si një kërcënim për NATO-n.

Rusia ka mohuar shkeljen e marrëveshjes dhe thotë se sistemet amerikane të mbrojtjes nga raketat janë një shkelje.

Analistët e mbrojtjes në Uashington thonë se traktati nuk i lejon SHBA të zhvillojnë një brez të ri armësh në një botë që përballet me sfida të reja të sigurisë globale.

Presidenti Trump tha: "Neve do të na duhet t’i zhvillojmë këto armë, nëse Rusia, Kina dhe gjithë të tjerët nuk vijnë e të na thonë, le të bëhemi të zgjuar e të mos zhvillojmë asnjë prej këtyre armëve. Por nëse Rusia dhe Kina e bëjnë ndërsa ne i përmbahemi marrëveshjes, kjo është e papranueshme".