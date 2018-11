Theresa May nuk tërhiqet nga mbështetja për marrëveshjen për Brexit-in

Kritikët brenda partisë, të cilët ankohen se marrëveshja e propozuar do ta kthejnë Britaninë në një "shtet vasal", përgatitën ndërkohë një kërkesë zyrtare për largimin e zonjës May.

Gjatë një interviste në radio, zonja May tha se ka negociuar marrëveshjen më të mirë të mundshme, pavarësisht se janë kaluar shumë "vija të kuqe" të vendosura më parë prej saj. Zonja May dhe besnikët e saj thonë se nuk ka alternativë tjetër veç marrëveshjes së propozuar prej rreth 538 faqesh, fyut i bisedimeve të vështira. Sipas tyre alternativat do të ishin edhe më të pakëndshme për Britaninë ose të pamundura që BE-ja të mund t’i pranonte.

Barra e kryeministres u lehtësua të premten, kur një ministër i lartë, Michael Gove, i përfolur se do të jepte dorëheqjen në shenjë proteste ndaj marrëveshjes, tha se do të qëndronte në kabinetin qeveritar.

Megjithatë mbetet ende e paqartë nëse të tjerë emra të linjës së ashpër të Brexit-it në kabinetin e mpakur të kryeministres May, do të ndjekin vendimin e zotit Gove gjatë javëve të ardhshme për të mos dhënë dorëheqjet. Deri tani, mbështetës të tjerë të daljes nga BE-ja, kanë bërë të ditur se do të qëndrojnë në kabinet me qëllimin për të përmirësuar marrëveshjen.