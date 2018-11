SHBA: Raport i ri për ndryshimet klimatike

Qeveria amerikane lëshon sot një raport të ri mbi kërcënimet që paraqesin ndryshimet klimatike tek ekonomia. Raporti pritet të jetë një paralajmërim i fortë që bie ndesh me axhendën e administratës Trump pro karburanteve fosile. I shkruar me ndihmën e më shumë se 10 agjencive dhe departamenteve qeveritare amerikane, raporti plotëson një studim të lëshuar vitin e kaluar i cili doli në përfundimin se njerëzit janë nxitësit kryesorë të ngrohjes globale duke paralajmëruar për pasoja të mundshme katastrofike për planetin.

Raporti i këtij viti pritet të përcaktojë koston e ndryshime klimatike, të sigurojë vlerësime shkencore të risqeve si dhe deri në çfarë mase njerëzit mund të përshtaten me to. Raporti pritet të krijojë përplasje me politikën e Presidentit Donald Trump, i cili është tërhequr nga marrëveshje për mbrojtjen e mjedisit dhe klimës me qëllimin për të rritur në maksimum prodhimin e karburanteve fosile vendase, përfshirë naftën bruto, aktualisht me prodhimin më të lartë në botë, duke tejkaluar Arabinë Saudite dhe Rusinë.