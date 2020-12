Emigracioni drejt Shteteve të Bashkuara; ndryshimet nuk do të ndodhin brenda ditës

Këshilltarët e lartë të Presidentit të zgjedhur Joe Biden thonë se administratës së ardhshme "do t'i duhet kohë" për të zhbërë ato që ata i perceptojnë si politika të dëmshme të emigracionit dhe ruajtjes së kufirit të vendosura nën drejtimin e Presidentit Donald Trump.

Në një intervistë me agjencinë e lajmeve në spanjisht EFE, Susan Rice, këshilltarja e ardhshme e zotit Biden për politikat e brendshme, si dhe Jake Sullivan, i përzgjedhur për postin e këshilltarit të sigurisë kombëtare, thanë se politikat e kufirit që vendosi administrata e PresidentitTrump për të zmbrapsur emigracionin masiv nuk do të zhduken brenda natës.

"Do të mund të ndërmarrim disa hapa për të ndryshuar politikat menjëherë. Të tjerat do të kërkojnë kohë për t'u zbatuar, dhe situata në kufi nuk do të transformohet brenda natës, kryesisht për shkak të dëmit të shkaktuar gjatë katër viteve të fundit. Por, jemi të angazhuar që ta trajtojmë plotësisht", tha zonja Rice.

Duke folur të martën me gazetarët në Uilmington, Delauer, zoti Biden tha se kishte diskutuar për çështjet e emigracionit me Presidentin meksikan Andres Manuel Lopez Obrador dhe udhëheqësit e tjerë të Amerikës Latine. Ai premtoi "një politikë shumë më humane", por tha se "ndoshta do të duhen gjashtë muajt e ardhshëm për ta kaluar në fuqi".

Zoti Biden shtoi se "gjëja e fundit që na duhet është që të themi se do ta ndalim menjëherë qasjen për tek azili, siç është vepruar deri më tani, dhe të përfundojmë me 2 milionë njerëz në kufirin tonë".

Ndër politikat e Presidentit Trump është edhe programi "Qëndrim në Meksikë" që ka shtrënguar dhjetëra mijëra azilkërkues të presin për seancën e gjyqësorit amerikan në anën meksikane të kufirit jugor të Shteteve të Bashkuara. I shumëkritikuar nga aktivistët e të drejtave të emigrantëve si shkaktar vuajtjesh dhe rrezikues i jetëve të tyre, programi është mbrojtur nga administrata Trump, e cila thotë se parandalon mbipopullimin në mjediset e ndalimit në Shtetet e Bashkuara dhe ul motivimin që emigrantët të ndërmarrin udhëtimin e rrezikshëm drejt veriut.

Në fillim të këtij viti, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara lejoi Protokollet e Mbrojtjes së Emigrantëve, ose MPP, të qëndrojnë në fuqi në pritje të rezultatit të sfidave ligjore që do të diskutoheshin nëse administrata e ardhshme e zotit Biden i jep fund këtij programi.

Në një telefonatë të fundit për gazetarët, ekipi i tranzicionit i zotit Biden tha se zyrtarët amerikanë të emigracionit do të fillojnë të përpunojnë kërkesat e azilit në pikat e hyrjes në kufirin SHBA-Meksikë dhe do të punojnë drejt një sistemi "efikas" dhe "njerëzor" të azilit.

Ritëm më i ngadaltë

Në përgjithësi, komentet paszgjedhore të ekipit të zotit Biden sugjerojnë një përpjekje për të zbutur pritshmëritë për ndryshime të menjëhershme të politikës së emigracionit pasi zoti Biden të inaugurohet president në 20 janar.

Pas intervistës së zonjës Rice dhe zotit Sullivan për agjensinë EFE, presidentja e organizatës "Fëmijët në Nevojë për Mbrojtje", Wendy Young, tha se "puna duhet të fillojë që në ditën e parë" dhe nxiti administratën e re të shtojë masat mbrojtëse për fëmijët dhe familjet e pashoqëruara që ekzistojnë në legjislacionin amerikan.

"Administrata e ardhshme e Biden-it me të drejtë do të përqendrohet në procedurat dhe politikat që do të rikthejnë procedurat jetësore të shqyrtimit të azilit në kufirin SHBA-Meksikë dhe që të pasqyrojnë qasjen humanitare të kombit tonë për të mbrojtur më të prekshmit mes nesh", tha zonja Young në një deklaratë.

Zgjidhje të vështira legjislative

Pavarësisht nxitjeve të administratave të ish-presidentëve George W. Bush dhe Barack Obama, Kongresi nuk ka arritur një legjislacion gjithëpërfshirës për reformimin e emigracionit. Mosveprimi ka nxitur disa presidentë të njëpasnjëshëm amerikanë që të modifikojnë politikën e Shteteve të Bashkuara pjesë-pjesë, përmes direktivave dhe urdhrave ekzekutivë, që nga Ligji DACA dhe deri tek MPP-ja.

Zoti Sullivan dhe zonja Rice i thanë agjensisë EFE se zoti Biden do të përdorte veprimin ekzekutiv kur të ishte e mundur.

"Ka aspekte që mund të trajtohen administrativisht dhe presidenti i zgjedhur ka plane për të filluar trajtimin e tyre menjëherë", tha zonja Rice. “Por administrata e zotit Biden nuk do të jetë në gjendje të rregullojë gjithçka vetë. Ne kemi nevojë për ndryshime legjislative për t'i bërë riparime të qëndrueshme sistemit tonë të emigracionit".

Analistët mbeten pesimistë rreth shanseve për të miratuar një legjislacion me shtrirje të gjerë nëse zoti Biden kryeson një qeveri të ndarë politikisht. Dany Bahar, një ekspert në Institutin Brookings, shkruajti se do të ishte gati e pamundur të kalohej reforma e emigracionit nëse Senati mbetet nën kontrollin e republikanëve.