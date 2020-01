Irani sulmon baza irakiane që strehojnë trupa të SHBA

Irani hodhi rreth 15 raketa balistike në të paktën dy baza ajrore irakiane që strehojnë trupa amerikane, tha Pentagoni.

Korrespondentja e Zërit të Amerikës, Carla Babb njoftoi e para për sulmin me raketa të martën vonë, me lajmin se baza ajrore al-Asad u godit nga zjarri i raketave. Pentagoni tha më vonë se baza ajrore e Irbilit gjithashtu ishte goditur me raketa balistike. Njoftime kontradiktore thanë se edhe baza Camp Taji, rreth 27 kilometra në veri të Bagdadit ishte goditur.

Një zëdhënës tha se ishte "e qartë" që raketat ishin të Iranit.

Korpusi Revolucionar Islamik i Iranit bëri një deklaratë ku përshëndeste atë që e quante një sulm të suksesshëm me raketa ndaj bazave irakiane që strehonin trupa amerikane, duke thënë se kjo ishte një "hakmarrje për vrasjen dhe martirizimin e Kasem Soleimanit," komandantit të trupave iraniane elitë Quds.

Pentagoni tha se po punon për "vlerësimet fillestare të dëmeve luftarake".

Një burim irakian i sigurisë i tha televizionit CNN se në bazën ajrore al-Asad ka patur viktima mes irakianëve, megjithatë nuk dihet nëse fjala ishte për të vrarë apo të plagosur.

Shtëpia e Bardhë tha se Presidenti Donald Trump është informuar dhe po këshillohet me ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo dhe Sekretari i Mbrojtjes Mark Esper shkuan të martën vone në Shtëpinë e Bardhë.

Eliot Engel, kryetar i Komisionit të Punëve të Jashtme në Dhomën e Përfaqësuesve, i tha televizionit CNN se "Presidenti dhe ekipi i tij do të ishte mirë të gjenin një mënyrë për të ulur tonet, sepse mund të përfundojmë në një luftë me përmasa të plota."

"Ajo që ne duhet të bëjmë tani është të zbutet retorika nga të gjitha palët dhe ta nxjerrim veten nga kjo situatë," shtoi ai.

Forcat amerikane kanë qenë në gatishmëri pas kërcënimeve të Iranit se do të kundërpërgjigjej me sulme si hakmarrje ndaj vrasjes së Solejmanit.

"Ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur personelin amerikan, partnerët dhe aleatët në rajon," tha zëdhënësi i Pentagonit.