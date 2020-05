Koronavirusi, një tjetër pjestar i stafit të Shtëpisë së Bardhë teston pozitiv

Shtëpia e Bardhë mori në mbrojtje punën e saj për të mbajtur Presidentin Donald Trump dhe Zëvendës Presidenti Mike Pence larg infektimit. Komentet erdhën pas njoftimit se një tjetër pjestar i stafit testoi pozitiv për koronavirusin, duke shtruar pikëpyetje në lidhje me sigurinë e udhëheqësve më të lartë të vendit.

Rasti i ri me koronavirus në ekipin e nënpresidentit Pence, i konfirmuar nga sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Kayleigh McEnany, vjen një ditë pas lajmeve se një ndihmës personal i Presidentit Trump ishte testuar pozitiv.

Të dy rastet e njëpasnjëshme kanë shtuar shqetësimet për një infektim të mundshëm të dy udhëheqësve kryesorë të vendit, pasi kohët e fundit ata kanë filluar një program intensiv udhëtimesh, edhe pse numri i të vdekurve nga koronavirusi në vend ka arritur në 75,000.

Por zonja McEnany foli për masa të reja që po merren për mbrojtjen e dy zyrtarëve të lartë, duke përmendur se Shtëpia e Bardhë është tani duke gjurmuar kontaktet dhe se po kërkon që të gjithë punonjësit thelbësorë të stafit të ndjekin me rreptësi udhëzimet për koronavirusin.

"Ne kemi ndërmarrë çdo masë paraprake për të mbrojtur presidentin," insistoi zonja McEnany para gazetarëve në një konferencë shtypi të Shtëpisë së Bardhë. Ajo foli gjithashtu për pastrimet rregullisht të mjediseve dhe për respektimin e udhëzimeve të distancimit fizik prej dy metrash midis individëve, rregulla që jo gjithmonë janë ndjekur në eventet plot me njerëz në Shtëpinë e Bardhë.

"Ne kemi bërë çdo gjë që Dr. (Deborah) Birx dhe Dr. (Anthony) Fauci na kanë kërkuar të bëjmë," shtoi ajo, duke iu referuar dy mjekëve mjaft të respektuar në grupin e punës për koronavirusin në Shtëpinë e Bardhë.

Po të premten, Presidenti Trump u pyet në një intervistë të televizionit Fox News nëse ata që i shërbejnë ushqimin do të përdorin maska dhe ai u përgjigj: "Ata tashmë kanë filluar."

Shtëpia e Bardhë gjithashtu po bën çdo ditë testet koronavirusit për presidentin dhe nënpresidentin, që më parë bëheshin çdo javë. Si Trump ashtu edhe Pence testuan negativ për virusin dhe thanë se ndiheshin mirë.

Presidenti Trump tha për Fox News se ai ende nuk është testuar për antitrupat ndaj koronavirusit të ri, por që me siguri kjo do të bëhej së shpejti.

Nënpresidenti Pence shkoi të premten në Iowa, por sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë që foli në kushte anonimati, një person i stafit të nënpresidentit kishte testuar pozitiv për virusin duke bërë që zyrtarët ta shtynin nisjen e avionit nga aeroporti. Nuk është ende e qartë nëse personi i infektuar kishte qenë në avion.

Presidenti Trump ndërkaq mori pjesë në një ngjarje publike në memorialin e Luftës së Dytë Botërore me veteranë të moshuar. As ai dhe as zonja e parë

Melania Trump nuk kishin vënë maska në ceremoni. Maska nuk mbanin as veteranët dhe as ushtarakët e pranishëm.

E pyetur për sigurinë e të moshuarve në ceremoni, sekretarja e shtypit McEnany tha se kjo ishte zgjedhja e tyre: "Ata zgjodhën të shkonin atje, sepse zgjodhën të vinin kombin mbi veten. Ata donin të ishin me komandantin e tyre të përgjithshëm në këtë ditë e rëndësishme,” tha ajo.