Koronavirusi thellon hendekun mes vendeve të pasura dhe të varfëra

"Nëse i bën këto, atëherë kur rihap ekonominë, në të vërtetë mund të rrisësh besimin, sepse midis të panjohurave është mënyra se si konsumatorët do t'i përgjigjen një rihapjeje graduale", thotë Stephanie Segal, analiste me Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.

Megjithë nevojën në rritje për ndihmë ekonomike, konservatorët fiskalë janë gjithnjë e më kundërshtues ndaj rritjes së borxhit të qeverisë amerikane që tashmë është fryrë me triliona dollarë që nga fillimi i pandemisë. Ata paralajmërojnë se shpenzimet jashtë kontrollit do të kërkojnë rritje të taksave dhe masa shtrënguese që do të ngadalësojnë rritjen ekonomike për vite me radhë.