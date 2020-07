Kosovë: Katër viktima dhe 203 raste të reja me COVID-19

Autoritetet në Kosovë thanë të enjten se ka arritur në 101 numri i viktimave nga koornavirusi që nga fillimi i pandemisë. Në 24 orët e fundit katër persona humbën jetën ndërsa 203 nga 419 të testuar dolën se janë të infektuar.

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha me rastet e konfirmuara t shtunën, Prishtina prin me gjithsej 75 raste e pasuar nga komuna Gjilan me 28 raste, komuna Ferizaj 21 raste, komuna Fushë Kosovë 11 raste, komuna Lipjan 11 raste, komuna Podujevë 8 raste, komuna Viti 6 raste, komuna Mitrovicë 6 raste, komuna Drenas 5 raste, komuna Kamenicë 4 raste, komuna Malishevë 4 raste, komuna Vushtrri 4 raste, komuna Skenderaj 4 raste, komuna Gjakovë 3 raste, komuna Shtime 3 raste, komuna Pejë 3 raste, komuna Obiliq 2 raste, komuna Rahovec 2 raste dhe me nga 1 rast komunat: Deçan, Prizren dhe Shtërpce.

Rastet e së enjtes e çuan në 4 mijë e 715 numrin e përgjithshëm të të infektuarve, nga të cilët deri tani të shëruar janë shpallur 2 mijë e 227 raste, ndërsa 2 mijë e 387 mbeten raste aktive.

Kosova po përballet me periudhën më të vështirë shëndetësore që nga paraqitja e koronavirusit në mesin e muajit mars. Brenda 12 ditëve në Kosovë janë regjistruar 50 vdekje si pasojë e infektimeve, disa prej të cilave po hetohen nga organet e rendit.

Ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj bëri thirrje të shtunën që të respektohen masat e qeverisë për të mos vendosur gjendjen e jashtëzakonshme.

Nëpërmjet faqes së tij në Facebook, ministri Zemaj tha se “virusi rëndon gjendjen e popullatës, rrit krimin, hileqarët e shfrytëzojnë për grumbullime njerëzish në rrugë, ku shtohen infeksionet, rrit kërkesën për ndihma sociale, vë në pikëpyetje hapjen e kufijve, hapjen e shkollave që funksionojnë̈ edhe gjatë kësaj kohe, mund të rris pakënaqësinë e secilit”, shkroi ai.

Qeveria tha se është duke shqyrtuar mundësinë e vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të përkeqësimit të situatës. Kryeministri Avdullah Hoti, zhvilloi një diskutim të shtunën me kryetarët e komunave të Kosovs që sipas tij u pajtuan për ashpërsimin e masave për frenimin e përhapjes së mëtejme të pandemisë.

Të dielën pritet që çështja të diskutohet në Këshillin e Sigurisë së Kosovës.