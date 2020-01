Albin Kurti me ofertë publike për LDK-në

Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, i bëri sërish ofertë publike Lidhjes Demokratike të Kosovës për koalicionin qeverisës, madje duke publikuar edhe emrat e atyre që do të merrnin postet ministrore nga radhët e partisë së tij.

Nëpërmjet një video mesazhi në llogarinë e tij në Facebook, zoti Kurti tha se pas tre muajsh që nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare do të jetë i detyruar të takohet me presidentin e Kosovës, pa marrëveshje me LDK-në. Ai tha se përkundër përpjekjeve të vazhdueshme nuk i është bërë e mundur një takim me kryetarin e LDK-së para takimit të sotëm më presidentin e vendit.

“Askush prej nesh nuk e ka menduar që viti 2020 do të na zë pa qeveri. Si kryeministër i ardhshëm i Republikës së Kosovës, si përfaqësues i juaji politik që ka marr më së shumti vota në dy palë zgjedhje parlamentare theksoj se nuk kemi kohë për të humbur. Koha që po ikën pa kthim nuk është kohë private e individuale e politikanëve por është kohë e shtetit dhe kohë publike e të gjithëve e për të gjithë”, tha zoti Kurti.

Zoti Kurti, takohet pasdite me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, për të diskutuar mandatin për formimin e qeverisë së vendit. Nëse zyrtarisht e merr ketë mandat ai do të ketë 15 ditë afat që të formojë qeverinë.

Në video mesazhin e tij drejtuar Lidhjes Demokratike, zoti Kurti i bëri thirrje udhëheqjes së LDK-së që t’i dërgojë emrat e pesë ministrave të saj dhe të zëvendëskryeministrit.

“Nga Lëvizja Vetëvendosje, unë si kryeministër i qeverisë së re, kam përzgjedhur: për zëvendëskryeministër të dytë të qeverisë, Haki Abazin, për ministre të Drejtësisë, Albulena Haxhiun, për ministër të Punëve të Jashtme dhe Diasporë, Prof. Blerim Rekën, për ministër të Financave dhe Transfereve, Prof. Besnik Bislimin, për ministër të Ekonomisë, Tregtisë dhe Industrisë, Rozeta Hajdarin, dhe për ministër të Shëndetësisë dhe Sportit, Arben Vitinë. Le t’ia fillojmë punës për të mirën e qytetarëve, e sipas programit qeverisës tashmë të dakorduar. Unë zotohem se menjëherë pasi t’i kem ata gjashtë emra, do ta sjell emrin e ministrit nga pakicat jo serbe dhe atë të pakicës serbe, por edhe emrat e së paku 10 zëvendësministrave të lëvizjes Vetëvendosje”, tha ai.

Lidhja Demokratike që pas mesditës ka filluar një mbledhje të grupit të saj parlamentar dhe më pas do të mbledhë edhe kryesinë, ende nuk e ka komentuar ofertën e zotit Kurti.

Negociatat e deritashme të lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike nuk siguruan një marrëveshje, por të dyja palët kanë paralajmëruar se kjo javë mund të jetë vendimtare për këtë çështje.