Lista serbe mbështet rrëzimin e qeverisë së Kosovës pas taksave ndaj mallrave serbe

Lista serbe, subjekti kryesor politik i serbëve të Kosovës, tha të premten se do të mbështes çdo përpjekje për të rrëzuar qeverinë e Kosovës.

Qëndrimi i saj u bë publik nëpërmjet një komunikate, në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për t’u vënë taksa shtesë prodhimeve nga Serbia, si kundërvënie ndaj fushatës së Beogradit për të penguar anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare por edhe siç thuhet përzierjes së saj në punët e brendshme të Kosovës.

Në komunikatë kërkohet që të hiqen “menjëherë masat e dëmshme dhe tatimore prej 10 për qind për mallrat nga Serbia qendrore të miratuara nga qeveria në Prishtinë, dhe se më të drejtpërdrejtë kërcënohet mbijetesa e serbëve në Kosovë duke rritur çmimet e ushqimeve bazë”, ndërsa theksohet kjo listë nuk do të mbështesë më qeverinë e Kosovës.

Lista serbe thotë njëkohësisht se do të mbështesë çdo propozim për të rrëzuar qeverinë ndërsa paralajmëroi edhe protesta paqësore nëse masat e Prishtinës nuk tërhiqen.

“Serbët e Kosovës nuk mund dhe nuk duan të jenë peng i përfaqësuesve të papërgjegjshëm shqiptarë dhe luftës demagogjike dhe kapriçioze për mbijetesën e tyre politike”,thuhet në komunikatën e Listës serbe.

Edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë bërë thirrje për heqjen e taksës që sipas Maja Kocijançiç, zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të BE-së, Federica Mogherini, po e dëmton edhe bashkëpunimin rajonal.

"Vendimi i qeverisë së Kosovës është shkelje e detyrimeve të Kosovës që dalin nga CEFTA. Ne presim që Kosova ta tërheqë këtë masë",tha zonja Kocijançiq.

Serbia ka paralajmëruar se nuk do të ketë vazhdim bisedimesh përderisa nuk tërhiqet vendimi i Prishtinës.

Por, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se paratë që Serbia po i fiton në Kosovë, po i përdorë në fushatën e saj për të e fituara nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina, po përdoren për të dëmtuar shtetësinë e Kosovës.

Zëvendëskryeministri Fatmir Limaj, tha të premten se vendet e rajonit duhet ta kenë të qartë se Kosova nuk do të lejojë që të trajtohet e pabarabartë.

“Shpresoj se këto veprime të Serbisë dhe Bosnjës të ndalen dhe të kthehemi në normalitet. Ka ardhur koha qe Kosova të dërgoj sinjale të qarta se ne nuk do t’i mbyllim sytë dhe kjo nuk është vetëm çështje e sigurisë tregtare, por është edhe e sigurisë kombëtare. Nëse Serbia nuk është e kujdesshme të ruajë tregun e saj, pse ne duhet të jemi të kujdesshëm. Ne nuk do të lejojmë Serbinë të sillet kështu. Të gjitha vendet e rajonit duhet ta kenë të qartë se Kosova nuk do të lejoj që të trajtohet e pabarabartë”,tha zoti Limaj.

Beogradi është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, që është kusht për integrimet evropiane, ndonëse kundërshton pavarësinë e saj që u shpall në shkurt të vitit me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian.