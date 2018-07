SHBA akuzojnë Kinën për ngërçin tregtar

Këshilltari i lartë ekonomik i Presidentit Trump akuzoi presidentin kinez Xi Jinping se po zvarrit përpjekjet për të zgjidhur një mosmarrëveshje në rritje me SHBA.

Drejtori i Këshillit Kombëtar Ekonomik i Shtëpisë së Bardhë, Larry Kudlow, tha se besonte se zyrtarët kinezë të nivelit të ulët duan t'u japin fund tarifave të cilat dy fuqitë më të mëdha ekonomike i kanë imponuar njëra-tjetrës, por se Presidenti Xi nuk ka pranuar të ndryshojë politikat kineze që lidhen me transferimin e teknologjisë dhe praktika të tjera tregtare.

"Mesa dimë, Presidenti Xi, për momentin, nuk dëshiron marrëveshje," tha zoti Kudlow në një intervistë për rrjetin CNBC. "Topi është në gjykatë", tha ai.

Zoti Kudlow tha se Kina mund të bëjë që tarifave të SHBA t’u jepet "këtë pasdite" në qoftë se ajo merr masa që përfshijnë uljen e barrierave tarifore dhe jo tarifore ndaj importeve.

Veç kësaj, SHBA i ka bërë thirrje Pekinit t'i japë fund "vjedhjes" së pronës intelektuale dhe të lejojë pronësinë e plotë të huaj të kompanive që operojnë në Kinë.

Zoti Kudlow tha se ai pret që Presidenti i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker të bëjë një ofertë tregtare kur të takohet me Presidentin Trump në Shtëpinë e Bardhë javën e ardhshme.

Presidenti Trump ka kërkuar që BE të ulë tarifat prej 10 përqind në importet e automobilëve në një kohë kur administrata e tij po kryen një studim të sigurisë kombëtare që mund të rezultojë në një tarifë prej 25 përqind për automjetet e importuara.

Një tarifë prej 25 për qind do të kishte një ndikim të konsiderueshëm financiar në automjetet evropiane dhe japoneze. Zoti Juncker ka thënë se do t’i paraqesë zotit Trump një ofertë tregtare në Trump javën e ardhshme, por nuk ofroi hollësi.

Më parë këtë muaj, Presidenti Trump vendosi tarifa prej 25 për qind për mallra kineze me vlerë 34 miliardë dollarë, ndërsa një tjetër tarifë për mallra me vlerë 16 miliardë dollarë do të hyjë në fuqi në të ardhmen e afërt.