Dënohet për abuzim seksual me gjimnastet ish-mjeku i ekipit olimpik amerikan

Ish mjeku i ekipit kombëtar amerikan të gjimnastikës Larry Nassar u dënua me deri në 175 vjet burg, pasi pranoi fajësinë për abuzim seksual me gjimnastet, disa të moshës 10 vjeç.

Një gjykatëse e shtetit të Miçiganit e dha dënimin të mërkurën. Nassar kishte pranuar fajësinë në nëntor të vitit të kaluar për 10 akuza për sulme seksuale të shkallës së parë.

Ai aktualisht po vuan një dënim me 60 vjet për pornografi me fëmijët.

“Sapo firmosa urdhrin për dënimin tend me vdekje”, tha gjykatësja Rosemarie Aquilina pas njoftoi dënimin, që erdhi pasi më shumë se 150 viktima dhanë dëshmi të dhimbshme të abuzimit me to nga ish doktori i skuadrës. “Ti nuk e meriton të dalësh nga burgu kurrë më”, tha gjykatësja.

Atlete amerikane fituese të medaljeve të arta në lojrat olimpike si Simone Biles, Gabby Douglas dhe McKayla Maroney ishin ndër ato që dëshmuan se pak muaj më parë ishin përdhunuar nga Nassar gjatë trajtimit mjekësor.

Shumë viktima kanë akuzuar “Federatën Amerikane të Gjimnastikës”, për injorim të ankesave të tyre dhe trupën drejtuese të saj për fshehje të ankesave, në një përpjekje për të shmangur publicitetin negativ.

Si pasojë e kritikave tre anëtarë të lartë të bordit dhanë dorëheqjen të hënën, që pasojnë dorëheqjet e marsit të kaluar të presidentit dhe shefit ekzekutiv të organizatës.

54 vjecari Larry Nassar shërbente si mjek për ekipin amerikan të gjimnastikës në katër Lojëra Olimpike. Ai ishte gjithashtu mjeku i ekipit të gjimnastikës për universitetin shtetëror të Miçiganit dhe profesor i asociuar në Kolegjin universitar të Mjekësisë Osteopatike.