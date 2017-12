Mbrojtja e kripores së Ulqinit

Bashkimi Europian kërkon nga Qeveria e Malit të Zi mbrojtjen e Kripores së Ulqinit si monument i veçantë natyror duke e kushtëzuar me hapjen e Kapitullit 27 në kuadër të negociatave për anëtarësimin e Malit të Zi. Për këtë arsye, BE-ja financoi studimin për mbrojtjen dhe rivitalizimin e kripores, ku u angazhuan ekspertë të kësaj fushe, pushteti vendor dhe organizatat ekologjike. Kriporja e Ulqinit u bë zona e parë në Mal të Zi me rëndësi ndërkombëtare për zogjtë dhe park i veçantë natyror. Së shpejti, Kriporja e Ulqinit do të gjendet në listën RAMSAR, si kënetë me rëndësi ndërkombëtare.