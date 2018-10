Bombat në postë injektojnë frikë dhe pasiguri në fushatën elektorale

Me më pak se dy javë të mbetura për zhvillimin e zgjedhjeve për Kongresin amerikan, një element i ri frike dhe pasigurie është injektuar në fushatën elektorale pas dërgimit të disa mekanizmave të dyshuara si bomba në adresat e personaliteteve demokrate. Tashmë është rikthyer vëmendja tek retorika e ashpër politike që ka përkufizuar prej kohësh atmosferën ndarëse. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës, Jim Malone, të dyja palët bënë thirrje për të ulur tonet partiake.

“Duam që të gjitha palët të bashkohen në paqe dhe harmoni. Mund t’ja dalim mbanë. Do realizohet”, tha Presidenti Trump.

Demokratët janë përgjigjur përmes një përpjekjeje të furishme mobilizimi të votuesve, me ndihmën edhe të ish-Presidentit Barack Obama.

“Rrezikohen shumë gjëra. Nëse nuk dilni të mobilizoni miqtë, fqinjët dhe familjes; nëse qëndroni pa votuar në shtëpi, pasojat do të jeni thellësisht të rrezikshme për këtë vend dhe për demokracinë tonë”, tha ish-Presidenti Barack Obama.

Demokratët vazhdojnë të kenë besim se do të fitojnë terren në votimet e 6 nëntorit.

“Po afrohet një valë blu. Pikëpyetja është sa e madhe do të jetë?Mendoj se demokratët do të marrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve. Nuk mendoj se do të marrin dot Senatin këtë radhë”, thotë strategu demokrat, Jim Kessler.