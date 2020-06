Miratimi nga Kina i ligjit për Hong Kongut shkakton nervozizëm

Legjislatura e Kinës ka miratuar një ligj të diskutueshëm të sigurisë kombëtare për Hong Kongun që po shkakton nervozizëm të përhapur mes aktivistëve dhe qytetarëve të zakonshëm. Miratimi i ligjit ka bërë që disa grupe aktivistësh të mbyllen menjëherë, ndërsa individët të fshijnë postimet në mediat sociale nga frika se masat e reja mund t'i dërgonin në burg.



Agjensia zyrtare e lajmeve Xinhua raportoi se organi i lartë ligjvënës i Kinës, komiteti i përhershëm i Kongresit Popullor, miratoi masën të martën dhe Presidenti Xi Jinping e nënshkroi. Xinhua tha se masa e re do të shtohet në një listë të ligjeve kombëtare që zbatohen për Hong Kongun në një aneks të mini-kushtetutës së tij, Ligjit Themelor.

Sipas Shefes Ekzekutive të Hong Kong-ut, Carrie Lam, ligji duhej të miratohej të martën vonë me kohën lokale, në prag të 23 vjetorit të kthimit të Hong Kongut në sundimin kinez.

Me qëllim ndalimin e protestave shpesh të dhunshme në lëvizjen antiqeveritare që përfshiu Hong Kongun gjatë vitit të kaluar, legjislacioni do të kriminalizojë shkëputjen, sabotimin, terrorizmin dhe bashkëpunimin me forcat e huaja.



Xinhua citoi Li Zhanshun, kryetarin e Komitetit të Përhershëm të Kongresit Popullor, duke thënë se legjislacioni ka miratuar parimin e "ndëshkimit të një pakice, ndërsa mbron shumicën". Ai tha se masa do të ruajë sigurinë e vendit dhe "stabilitetin afatgjatë" të Hong Kongut.



Teksti i plotë i ligjit nuk është zbuluar, por media lokale raporton burime të citimit që thonë se udhëheqësi i lartë i Hong Kongut dhe agjensia e sigurisë kombëtare të udhëhequr nga Pekini në Hong Kong mund të dërgojnë raste "serioze" të sigurisë kombëtare në gjykatat kontinentale kineze për t'u gjykuar nën "rrethana të veçanta".



Raportet lokale gjithashtu thonë se dënimet për krimet e sigurisë kombëtare do të shkojnë nga tre deri në 10 vjet burg, me burgim të përjetshëm për "raste të rënda". Ndërsa ligji nuk supozohet të zbatohet në mënyrë retroaktive, aktet nga dy vitet e kaluara që kanë "rrezikuar shtetin" mund të përdoren si prova në gjykata, thonë ata.



Henry Tang, një anëtar i komitetit të përhershëm të organit këshillimor Konferenca Konsultative Politike e Popullit Kinez, u tha gazetarëve se Kina do të ushtrojë juridiksion vetëm për një pakicë çështjesh që qeveria e Hong Kongut nuk ka "asnjë aftësi, asnjë fuqi ose asnjë autoritet" për të trajtuar .

Vetëm disa orë pas miratimit të projekt-ligjit, aktivistë të rinj politikë të profilit të lartë, ndër ta edhe Joshua Wong, Nathan Law dhe Agnes Chow njoftuan se do të hiqnin dorë nga grupi i tyre Demosisto dhe vetë grupi gjithashtu njoftoi se do të mbyllej. Dy grupe pro pavarësisë, Fronti Kombëtar i Hong Kongut dhe Studentlocalism, gjithashtu thanë që ata do të mbyllen.





Wong, 23 vjeç, tha në faqen e tij në Facebook se për aktivistët e demokracisë, "nuk është më shaka të kesh frikë për jetën", duke shtuar se ata gjithashtu përballen me burg, marrje në pyetje në qendra të veçanta të paraburgimit dhe dërgohen në Kinë për gjykime. Mediat shtetërore të Kinës kanë akuzuar në mënyrë të përsëritur Wong-un, si dhe figura të tjera të shquara pro-demokracisë, si Jimmy Lai dhe Martin Lee, për "bashkëpunim me fuqitë e huaja" për angazhimet e tyre me Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë e tjera të huaja. Bashkëpunimi i fshehtë do të jetë një nga katër krimet e sigurisë kombëtare sipas ligjit të ri.



"Askush nuk është i sigurt për atë që do të ndodhë nesër," tha ai, duke u zotuar se do të vazhdojë të luftojë individualisht për ato që beson. "[Por] vullneti i Hong Kongut nuk do të shkatërrohet nga një ligj i sigurisë kombëtare ose nga ligje të tjera të këqija."



Banorët e zakonshëm thotë se ata gjithashtu janë të shqetësuar për humbjen e lirive themelore dhe sundimin e ligjit.

"Unë do t'i frikësohesha sido që ta përdorin ligjin. Nuk e dini se kur mund ta shkelni vijën e kuqe", tha një student i universitetit i cili e identifikoi veten si Michael. "Tani e tutje, ne duhet të mësojmë se si të mbijetojmë nën një diktaturë". Michael tha se ai dhe shumë nga miqtë e tij janë duke fshirë postimet e mediave sociale në rast se ata janë të përfshirë në ligjin e ri.



Masa e sigurisë kombëtare, sipas një shpjegimi të projektligjit të lëshuar më herët, gjithashtu supozohet të mbizotërojë legjislacionin e Hong Kongut "nëse lindin konflikte", ndërsa fuqia e interpretimit të masës së re i është dhënë Komitetit të Përhershëm të Kongresit Popullor.