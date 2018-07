Para takimit me Putinin, Trump kritikon NATO-n

Zyrtarët amerikanë po përpiqen të sigurojnë vendet perëndimore se Presidenti Donald Trump do të përforcojë vendosmërinë amerikane për t’u përballur me Moskën gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s, si dhe në takimin me Presidentin rus Vladimir Putin. Por, Presidenti Donald Trump është përqëndruar tek kritikat ndaj NATO-s.

Vetëm pak ditë përpara samitit, vëmendja e Presidentit Trump ishte tek një tjetër shqetësim për NATO-n. Ai foli gjatë një tubimi në shtetin Montana.

“Do takohem me anëtarët e NATO-s dhe do t’u them, ‘Duhet të filloni të paguani faturat. Shtetet e Bashkuara nuk do të përballojnë çdo gjë. Ne paguajmë nga 70 – 90% të kostos për mbrojtjen e Evropës dhe nuk ka problem. Sigurisht që ata na shkatërrojnë në tregti dhe në gjëra të tjera; na e bëjnë të pamundur të bëjmë biznes në Evropë. Megjithatë vijnë dhe na shesin Mercedesët dhe BMW-të. Pra, kemi 151 miliardë dollarë defiçit tregtar me BE-në. Dhe si qershia mbi tortë, na rrënojnë edhe përmes NATO-s”, deklaroi Presidenti Trump.

Presidenti Trump ka ngritur pikëpyetje në mënyrë të përsëritur rreth rolit të SHBA-së në NATO.

Pas tensioneve që u shfaqën rishtazi mes Presidentit Trump dhe udhëheqësve të tjerë të G-7ës gjatë samitit të Kanadasë, shumë shqetësohen për një krisje të mundshme mes udhëheqësve të NATO-s javën e ardhshme, gjë prej të cilës do të përfitonte Presidenti rus Vladimir Putin, i cili do të takohet me Presidentin Trump në Helsinki, më 16 korrik.