Netanyahu, sot takim me Presidentin Trump në Shtëpinë e Bardhë

Kryeministri izraelit Benjamin Netanjahu pritet takohet sot me Presidentin e SHBA, Donald Trump dhe pas kësaj do të niset menjëherë për në Izrael, duke e shkurtuar vizitën, për shkak të një sulmi me raketa nga Rripi i Gazës.

Në një deklaratë ku njoftonte planet për shkurtimin e vizitës, ai u zotua se Izraeli do të reagonte me forcë ndaj asaj që e quajti një "sulm kriminal" ndaj Izraelit.

Raketa goditi një shtëpi në Izraelin qendror, në verilindje të Tel Avivit, duke plagosur shtatë vetë.

"Ne u zgjuam nga shpërthimi, unë jetoj disa rrugë më larg, xhamat e dritareve u dridhën dhe në shtëpitë që ishin më parë, ato u shkatërruan. Ne telefonuam për të parë nëse kishte të plagosur dhe se si mund të ndihmonim," thotë banori vendas Yoav Zohar.

Policia izraelite tha se raketa ra në komunitetin Mishmeret, në veri të qytetit Kfar Saba, duke shkaktuar zjarr dhe shkatërrimin e shtëpisë.

Ushtria izraelite tha se kishte identifikuar një raketë të lëshuar nga Rripi i Gazës.

Deri tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për incidentin.

Sulmi vjen 10 ditë pas një tjetër incidenti, ku raketat goditën kryeqytetin Tel-Aviv, një zonë me popullsi të dendur.

Vizita e zotit Netanjahu në Uashington vjen ndërkohë që ai përpiqet të sigurojë mbështetje politike për zgjedhjet e 9 prillit, një garë e vështirë, ku ai do të përpiqet të rizgjidhet dhe ndërkohë që Presidenti Trump pritet të njohë zyrtarisht sovranitetin izraelit mbi lartësitë e diskutueshme Golan në verilindje të tij.'

Izraeli e pushtoi këtë territor nga Siria gjatë Luftës Gjashtë Ditore më 1967 dhe e aneksoi atë në vitin 1981.