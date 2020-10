Dy shkencëtare ndajnë çmimin Nobel për kimi

Shkencëtarja franceze Emmanuelle Charpentier dhe ajo amerikane, Jennifer A. Doudna, janë fituese të çmimit Nobel në fushën e kimisë, për zhvillimin e metodës së “korrigjimit të gjenomeve”, ngjashëm me metodën CRISPR e njohur si “gërshëra molekulare”, që shton shpresat për shërimin e sëmundjeve gjenetike.

Fitueset u shpallën të mërkurën në Stokholm në Akademinë Mbretërore Suedeze të Shkencave.

"Ka një fuqi të madhe në këtë mjet gjenetik, i cili na prekë të gjithë neve", tha Claes Gustafsson, kryetar i Komitetit Nobel për Kimi. "Ai jo vetëm që ka revolucionarizuar shkencën bazike… por do të çojë në trajtime të reja mjekësore", tha ai, duke nënvizuar se tani çdo gjenom mund të korrigjohet “për të riparuar dëmtimet gjenetike”.

Zoti Gusfafsson paralajmëroi se "fuqia e madhe e kësaj teknologjie do të thotë që ne duhet ta përdorim atë me shumë kujdes" por që "është po aq e qartë se kjo është një teknologji, një metodë që do t'i sigurojë njerëzimit mundësi të mëdha".

Çmimi prestigjioz përfshinë një medalje të artë dhe një çmim prej 10 milion koronash (më shumë se 1,1 milion dollarë), në nderim të amanetit të lënë më shumë se një shekull më parë nga themeluesi i çmimit, shpikësi suedez Alfred Nobel.

Të hënën çmimi Nobel për Mjekësi i vitit 2020 iu dha shkencëtarëve Harvey J. Alter dhe Charles M. Rice nga Shtetet e Bashkuara dhe Michael Houghton nga Britania për "zbulimet e tyre thelbësore" në identifikimin e virusit të Hepatitit C.

Të martën tre shkencëtarë, Roger Penrose nga Britania, Reinhard Genzel nga Gjermania dhe Andrea Ghez nga Shtetet e Bashkuara morën çmimin Nobel në fizikë për gjetjet mbi vrimat e zeza.

Çmimet Nobel për letërsinë dhe për paqen do të shpallen këtë javë, ndërsa ai për shkencat ekonomike do të shpallët të hënën.