Sot është dita ndërkombëtare e personave me aftësi ndryshe, Në Shkodër, 324 përsona me aftësi ndryshe përballen me probleme dhe vështirësi, jo vetëm të jetesës, por edhe integrimit në shoqëri. Në përpjekje për të ngritur zërin e tyre, një i ri nga Shkodra, edhe ai me aftësi ndryshe, ka krijuar shoqatën e përsonave me aftësi ndryshe duke i bërë thirrje strukturave të qeverisë dhe bashkisë, për më shumë vemendje ndaj kësaj shtrese në nevojë.