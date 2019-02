Rusia, Kina në qendër të vizitës së Sek. Pompeo në Evropën Qendrore

Sekretari amerikan i Shtetit, Mike Pompeo ndodhet në një turne në vendet e Evropës qendrore. Gjatë qëndrimeve në Sllovaki dhe Hungari, në qendër të diskutimeve ka qenë influenca në rritje e Rusisë dhe Kinës në rajon. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës, Henry Ridgewell, përveç tonit të ngrohtë në shkëmbimet mes shefit të diplomacisë amerikane dhe aleatëve të Evropës Qendrore në NATO, dukeshin qartë tensionet mbi tema si liria e shtypit dhe marrëdhëniet me Rusinë:

Sekretari Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara kanë qenë mik i Sllovakisë gjatë tre dekadave të pavarësisë së saj, duke shtuar se përkrahja amerikane do të vazhdojë.

Shefi i diplomacisë amerikane u shpreh me tone miqësore edhe në takimin me homologun hungarez të hënën, duke folur me keqardhje për tërheqjen e Amerikës nga Evropa Qendrore që i kishte dhënë mundësi Rusisë dhe Kinës të mbushnin vakumin.