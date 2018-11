Poroshenko i kërkon ndihmë NATO-s në mesin e tensioneve me Rusinë

Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko u kërkoi aleatëve të NATO-s të dërgojnë anije detare në Detin Azov për të ndihmuar vendin e tij si dhe "të ofrojnë siguri" në mesin e tensioneve të krijuara me Rusinë.

Komentet e zotit Poroshenko u botuan të enjten në gazetën gjermane Bild. Po të enjten, Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan tha se ai mund të luante një rol ndërmjetës mes Ukrainës dhe Rusisë. Zoti Erdogan ka zhvilluar biseda telefonike me udhëheqësit e të dy vendeve dhe tha se do të vazhdojë të diskutojë çështjen me Presidentin rus Vladimir Putin dhe Presidentin amerikan Donald Trump gjatë takimit të G-20 që mbahet në Argjentinë.

Të dielën forcat ruse kapën tre anije ukrainase dhe ekipet e tyre ndërsa po kalonin përmes ngushticës Kerç drejt portit Mariupol-i në Ukrainë, që ndodhet në detin Azov.

I dërguari i posaçëm i SHBA për Ukrainën Kurt Volker, u tha gazetarëve në Berlin të mërkurën se beson atë që kanë raportuar autoritetet në Kiev, se anijet ishin brenda rregullave detare botërore.