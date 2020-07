Presidenti Trump ndryshon ton për maskat mes pandemisë

Me rritjen e rasteve të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, republikanët u janë bashkuar demokratëve për t'u bërë thirrje amerikanëve që të mbajnë maska për të ngadalësuar pandeminë. Edhe Presidenti Donald Trump, i cili ka kundërshtuar veshjen e maskës në publik, mund të jetë duke ndryshuar tonin e tij.

"Je i vetëm tashmë. Njeriu i fundit. Je luftëtari vetmitar.

Po, unë jam Reinxheri Vetmitar”.

Një personazh i perëndimit amerikan,... i risjellë nga Presidenti Donald Trump këtë javë. Pasi u rezistoi gjatë thirrjeve për të veshur një maskë për fytyrën në publik, Presidenti Trump tani thotë se do të mbante një maskë në situata të caktuara, duke shtuar se e bën atë të duket si ky personazh.

Të enjten, ai mbështeti përpjekjet e guvernatorëve dhe zyrtarëve lokalë për t'i rikthyer njerëzit tek gjërat themeltare, kur bëhet fjalë për të përmbajtur virusin.

"Kjo përfshin mbulimin e fytyrës, distancimin fizik, testimin dhe higjenën personale. Lani duart", tha Presidenti Trump.

Në fillim të këtij muaji, Presidenti Trump tha se disa amerikanë veshin maska për të "sinjalizuar mosmiratimin ndaj tij".

Ai nuk ka nxjerrë udhëzime që njerëzit të mbulojnë fytyrën, por komenti i tij këtë javë mund të pasqyrojë një ndryshim të vogël në ton.

"Një nga gjërat që unë mendoj se mund të presim nga presidenti është se ai do të bëjë atë që ai shpesh përpiqet ta bëjë nëpërmjet retorikës, pra të luajë me të dyja palët, vetëm sa për t'i dhënë vetes hapësirë manovrimi. Nuk jam i sigurt megjithatë nëse, me forcën e narracionit që ka pandemia, kjo do të funksionojë në këtë rast të veçantë", thotë Jeffrey Bennett, i Universitetit Vanderbilt.

Shtetet e Bashkuara raportuan më shumë se 52'000 raste të reja të koronavirusit të mërkurën, shifra më e madhe një ditore që nga fillimi i pandemisë. Me një rritje prej 80 përqind të rasteve të reja në dy javët e kaluara,.... më shumë ligjvënës republikanë u janë bashkuar demokratëve duke u bërë thirrje amerikanëve të veshin maska.

"Gjëja e vetme më e rëndësishme që mund të bëni, jo vetëm për të mbrojtur veten, por për të mbrojtur të tjerët derisa të kemi një vaksinë - vishni maska. Nuk është e ndërlikuar", tha Mitch McConnell, drejtues i shumicës republikane në Senat.

Në dallim nga disa vende ku maskat janë thjesht çështje shëndetësore, amerikanët janë të ndarë politikisht. Sipas të dhënave më të fundit të "Pew Research", 76 përqind e demokratëve thonë se ata mbajnë një maskë në publik, krahasuar me 53 përqind të republikanëve.

Kandidati demokrat për president Joe Biden fajëson Presidentin Trump për këtë ndarje.

"Presidenti nuk jep drejtimin dhe na hedh kundër njëri-tjetrit. Ne nuk mund të vazhdojmë kështu, gjysma shërohen dhe gjysma po keqësohen. Ne nuk mund të vazhdojmë me gjysmën që veshin maska dhe gjysmën (tjetër) që nuk pranojnë shkencën", tha zoti Biden.

Nënpresidenti Mike Pence kohët e fundit ka filluar të mbajë maskë në publik dhe të inkurajojë përdorimin e tyre.

Dhe zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë vazhdojnë të insistojnë që Amerikanët të ndjekin udhëzimet e tyre lokale dhe të marrin vendimin më të mirë për sigurinë e tyre.