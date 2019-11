Roger Stone fajtor në gjykatën federale në Uashington

Roger Stone, një mik dhe aleat i hershëm i Presidentit Donald Trump, u shpall sot fajtor nga gjykata federale në Uashington.

Vendimi për zotin Stone u dha në çështjen gjyqësore gjatë së cilës i ishin paraqitur shtatë akuza. Ai akuzohej se i gënjeu ligjvënësit amerikanë për çështjen e WikiLeaks, se përpunoi dëshmitarët dhe se pengoi një proces hetimor të Komisionit të Zbulimit të Dhomës së Përfaqësuesve.

Gjatë gjyqit të tij doli në pah se si bashkëpunëtorët e fushatës elektorale Trump dëshironin të merrnin informacion për email-et e vjedhura që dëmtonin kandidaten Hillary Clinton, të publikuara nga faqja në internet WikiLeaks.

Prokurorët thanë se zoti Stone gënjeu përpara Kongresit për shkëmbimet e tij me WikiLeaks me drejtuesin e një emisioni radioeje në Nju Jork, Randy Credico, si dhe me shkrimtarin konservator dhe teoricienin konspirativ, Jerome Corsi.

Ai u akuzua gjithashtu se u përpoq ta frikësonte zotin Credico dhe se madje e kishte kërcënuar se do t’i merrte qenin.

Zoti Stone i pati mohuar akuzat dhe e pati denoncuar çështjen si të motivuar politikisht.